Messi se entrenó diferenciado y está en duda para el cruce de Inter con Tigres

El delanteroargentino volvió a encender las alarmas tras ausentarse del entrenamiento y podría no estar presente en el duelo decisivo por la Leagues Cup.

Hace 2 Hs

Lionel Messi volvió a ser noticia en Estados Unidos y no por sus goles. El capitán de la Selección Argentina no participó del entrenamiento de Inter Miami este martes y su presencia en el partido de cuartos de final de la Leagues Cup frente a Tigres de México, este miércoles a las 21, todavía no está confirmada.

El entrenador Javier Mascherano explicó que el rosarino “no está descartado”, pero dejó en claro que todo dependerá de cómo se sienta físicamente en las horas previas al encuentro. Messi, de 38 años, arrastra una molestia muscular en la pierna derecha que ya lo había marginado de dos compromisos anteriores.

El pasado fin de semana, en su regreso ante Los Ángeles Galaxy, jugó 45 minutos, convirtió un gol y dio una asistencia en la victoria 3-1. Sin embargo, el propio técnico advirtió que el futbolista no se encontraba “al cien por ciento cómodo”, lo que refuerza la incertidumbre actual.

La molestia tuvo su origen a principios de mes, cuando Messi debió abandonar el campo en los primeros minutos contra Necaxa, partido que derivó en su ausencia frente a Pumas y en la caída de Inter Miami contra Orlando City en el clásico.

Su inclusión en la prelista de Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas había generado optimismo sobre su recuperación, pero esta nueva ausencia en las prácticas hace dudar a los hinchas de las Garzas y a la afición argentina sobre su estado físico real.

Temas Lionel MessiJavier MascheranoSelección Argentina de fútbolMajor League SoccerLionel ScaloniEstados UnidosInter MiamiEliminatorias 2026
