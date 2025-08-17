Gol y asistencia de lujo en el regreso de Lionel Messi al Inter Miami tras la lesión

Con el marcador igualado, Javier Mascherano decidió el ingreso de Messi y Rodrigo De Paul en el descanso. La apuesta dio resultado: a los 84, el rosarino recibió al borde del área, dejó en el camino a Lucas Sanabria y definió con zurdazo ajustado al palo para el 2-1. Cinco minutos después volvió a encender al estadio con una asistencia de tacón para Luis Suárez, que selló el 3-1 definitivo.