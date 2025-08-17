 Gol y asistencia de lujo en el regreso de Lionel Messi al Inter Miami tras la lesión
Gol y asistencia de lujo en el regreso de Lionel Messi al Inter Miami tras la lesión

Tras dos semanas de ausencia por lesión, el rosarino fue decisivo en el 3-1 sobre Los Angeles Galaxy.

Hace 5 Hs

Lionel Messi volvió a brillar con la camiseta del Inter Miami. El astro argentino, que se perdió los últimos dos partidos por una lesión muscular, ingresó en el segundo tiempo y fue clave en el triunfo 3-1 sobre Los Ángeles Galaxy, vigente campeón de la MLS.

El primer gol del partido llegó a los 43 minutos, cuando Jordi Alba definió tras un pase filtrado de Sergio Busquets. El Galaxy reaccionó en el complemento y empató a los 59 con una gran acción individual del ghanés Joseph Paintsil.

Con el marcador igualado, Javier Mascherano decidió el ingreso de Messi y Rodrigo De Paul en el descanso. La apuesta dio resultado: a los 84, el rosarino recibió al borde del área, dejó en el camino a Lucas Sanabria y definió con zurdazo ajustado al palo para el 2-1. Cinco minutos después volvió a encender al estadio con una asistencia de tacón para Luis Suárez, que selló el 3-1 definitivo.

Messi, máximo goleador de la temporada con 19 tantos en 19 encuentros, sumó minutos de cara al cruce del miércoles contra Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup. Sin embargo, mostró algunos gestos de incomodidad y se retiró rápido al vestuario tras el pitazo final. 

La victoria significó un desahogo para Inter Miami, que venía de caer 4-1 en el clásico de Florida ante Orlando City, y le permitió escalar al cuarto puesto de la Conferencia Este con 45 puntos, a seis del líder Philadelphia Union y con tres partidos pendientes. El Galaxy, en cambio, profundizó su mal momento en la Conferencia Oeste.

Son celebró su primera victoria en la MLS

En otro de los partidos de la jornada, el surcoreano Heung-min Son festejó su primera titularidad y triunfó con Los Ángeles FC, que venció 2-0 al New England Revolution. El ex Tottenham asistió a Mathieu Choiniere en el segundo gol, mientras que Mark Delgado había abierto el marcador en el 51. Con este resultado, LAFC se mantiene quinto en la Conferencia Oeste con 40 puntos.

