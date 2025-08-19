Secciones
DeportesFútbol

El polémico bono que San Lorenzo cobraría a su hinchas en el clásico

El club de Boedo atraviesa un momento crítico en lo deportivo y financiero.

El polémico bono que San Lorenzo cobraría a su hinchas en el clásico
Hace 2 Hs

San Lorenzo vive días de máxima tensión. A la incertidumbre sobre el regreso de Marcelo Moretti al frente de la institución, se suma una delicada situación financiera que derivó en un pedido de quiebra presentado por el fondo suizo AIS Group, acreedor de un préstamo millonario otorgado entre 2019 y 2020, en plena pandemia.

El crédito, que ascendió a U$S 4.000.000, fue entregado en dos tramos: 2.500.000 en noviembre de 2020 y 1.500.000 en febrero de 2021. Ahora, la Cámara Comercial advirtió que la cesación de pagos constituye un estado de insolvencia general, lo que obligó al club a responder de inmediato. La resolución judicial le da a San Lorenzo un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo y abonar 5.300.000, suma que incluye intereses.

En paralelo, la Comisión Directiva había aprobado la implementación de un bono obligatorio de $10.000 para los hinchas que asistan al clásico frente a Huracán en el Pedro Bidegain, con la intención de recaudar alrededor de U$S 320.000. Inicialmente pensado para mejorar las divisiones inferiores, ese dinero podría destinarse ahora a cubrir urgencias financieras. La propuesta incluiría excepciones para familias y, llegado el momento, se detallará la forma de aplicación.

La incertidumbre golpea fuerte en el Bajo Flores: el “Ciclón” necesita resolver de inmediato su panorama económico para evitar consecuencias mayores, mientras la hinchada espera señales claras sobre el futuro del club.

Temas Club Atlético San LorenzoClub Atlético HuracánSan LorenzoMarcelo MorettiTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

El recuerdo de Creevy del fallido homenaje a Maradona: “Se debería haber hecho más”

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

Clever Ferreira sería convocado a la prelista de selección paraguaya

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Comentarios