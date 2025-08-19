El polémico bono que San Lorenzo cobraría a su hinchas en el clásico

El crédito, que ascendió a U$S 4.000.000, fue entregado en dos tramos: 2.500.000 en noviembre de 2020 y 1.500.000 en febrero de 2021. Ahora, la Cámara Comercial advirtió que la cesación de pagos constituye un estado de insolvencia general, lo que obligó al club a responder de inmediato. La resolución judicial le da a San Lorenzo un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo y abonar 5.300.000, suma que incluye intereses.