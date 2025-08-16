“Siempre nos inclinan la cancha”, Romaña apuntó contra el arbitraje tras la derrota de San Lorenzo

“Van varios partidos que inclinan la cancha, es siempre lo mismo y estamos cansados”, expresó Romaña apenas terminado el encuentro, visiblemente enojado. El zaguero hizo referencia a la expulsión de Alexis Cuello, que consideró injustificada, y a la sensación de que Martínez buscó “compensar” la tarjeta roja que le mostró previamente a Ignacio Vázquez, jugador de Platense. “La de Cuello fue una bobada. La roja a Vázquez estuvo bien, pero después quiere equilibrar con la nuestra. Le pedí una explicación y me dijo cualquier cosa, no sabe ni qué responder”, agregó.