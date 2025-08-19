Secciones
¿Cuándo se estrena y de que trata la pelicular "Belén", de Dolores Fonzi? Mirá el tráiler oficial

El film está basado en el libro “Somos Belén” -que se evaluó en principio como título original- de la escritora Ana Correa.

Hace 3 Hs

La productora One media Coverage acaba de lanzar el tráiler de “Belén”, la película basada en hechos reales, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi que tuvo como escenario muchos de los destacados puntos geográficos de Tucumán. Luego de meses de filmación, la producción ya tiene fecha de estreno, llegará a los cines argentinos el próximo 18 de septiembre. 

Entre 2014 y 2016 un caso de internación ginecológica y posterior prisión y juicio marcó a Tucumán y su historia en materia de derechos. La situación que atravesó Belén trascendió los límites de lo local y se convirtió en una bandera que levantaron miles de mujeres en todo el país. La película de Fonzi busca reproducir los hechos que tuvieron lugar a partir de entonces.

La película se presentará en el Festival de San Sebastián, que se realizará entre el 19 y el 27 de septiembre próximo.

“Belén”: la película de una historia tucumana

“Belén” está catalogada como un drama. Tiene bases históricas y un marcado componente judicial y social. Está estrechamente ligada a la militancia feminista, sobre todo tucumana, porque cuenta la historia de una mujer que llegó a solicitar atención médica mientras atravesada un aborto.

La película es protagonizada por la reconocida Dolores Fonzi, que interpreta a Soledad Deza, la abogada defensora que abordó un caso aparentemente imposible; y la actriz tucumana Camila Pláate, como Belén. Cuenta también con la participación de Laura Paredes, Julieta Cardinali y Luis Machín.

En marzo de este año, los tucumanos se sorprendieron al encontrarse con lo impensado: un set de filmación en medio de la provincia. La plataforma de streaming Amazon Prime desembarcó en el Jardín de la República para grabar durante cuatro días algunas de las tomas de la película. Forman parte de la filmación, al menos dos lugares reconocidos: el dique El Cadillal y el Palacio de Tribunales.

“Belén", producida por K&S Films, mostrará a Belén y Deza enfrentándose a un sistema legal corrupto en una ciudad que quiere verlas fracasar, pero a medida que se corre la voz y aumenta el apoyo a Belén se generará un movimiento de mujeres en torno al caso.

