La película que Dolores Fonzi filmó en Tucumán sobre el caso de Belén llegó a un prestigioso festival de cine internacional

Amazon Prime y K&S Films dieron una primera vista a la producción grabada en la provincia sobre el caso tucumano que mantuvo atento a todo el país. "Belén", protagonizada por y dirigida por Dolores Fonzi entró al Festival Internacional de Cine de San Sebastián en su edición número 73 y la actriz mostró en su cuenta de Instagram el tráiler con el que se presentaron a el prestigio competencia.