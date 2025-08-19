La película que Dolores Fonzi filmó en Tucumán sobre el caso de Belén llegó a un prestigioso festival de cine internacional

Amazon Prime y K&S Films dieron una primera vista a la producción grabada en la provincia sobre el caso tucumano que mantuvo atento a todo el país. "Belén", protagonizada por y dirigida por Dolores Fonzi entró al Festival Internacional de Cine de San Sebastián en su edición número 73 y la actriz mostró en su cuenta de Instagram el tráiler con el que se presentaron a el prestigio competencia.
Esta película basada en hechos reales fue filmada en locaciones tucumanas, como la plaza Hipólito Irigoyen y el Palacio de Tribunales II en barrio Sur y el Cadillal. Con las actuaciones de actores tucumanos de gran prestigio como lo son Sergio “Negro” Prina, Camila Plaáte y Ruth Plaáte, Liliana Juárez entre otros.
¿Cuando se estrena y de que trata la pelicula "Belén", de Dolores Fonzi?
La nueva película de Dolores Fonzi, en la que se desempeña como directora, protagonista y guionista, llegará a los cines argentinos el próximo 18 de septiembre. El proyecto es una producción de K&S Films y también tendrá su lanzamiento en una plataforma de streaming. La obra promete combinar compromiso social con un relato íntimo y profundamente humano.
El film está inspirado en el libro Somos Belén de Ana Correa, que narra la historia real de una joven tucumana condenada tras ser acusada de un aborto ilegal. En ese proceso, su defensa quedó en manos de la abogada Soledad Deza, quien asumió un caso que parecía imposible de ganar.
¿Qué se puede ver en el trailer de Belén?
En las primeras imágenes del tráiler aparece Camila Plaate en la piel de Belén, mirando a cámara y declarando con firmeza: “yo no parí ningún bebé”. La secuencia se entrelaza con el relato de su detención tras haber sido hospitalizada, dejando en claro el núcleo de la historia. Poco después irrumpe Dolores Fonzi, quien interpreta a la abogada Soledad Deza, la mujer que decide tomar el caso.
A medida que avanzan los fragmentos cargados de dramatismo, se distinguen distintos escenarios tucumanos y momentos clave como las multitudinarias marchas feministas. El cierre llega con la pantalla teñida de un verde intenso, donde se revela el título de la película en letras imponentes.