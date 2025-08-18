Cinco ejercicios que le dieron increíbles brazos con solo nueve meses de entrenamiento

Ellen Ector es una influencer estadounidense y su estado físico sorprende, no solo por la buena conservación que logró, sino –sobre todo– por su edad. A sus 72 años, Ector tiene un físico envidiable, pero cuenta que empezó siendo muy joven y que hubo una particular rutina que, a los 40 años, le dio unos brazos que toda persona que entrena querría.
En una de sus entrevistas en “Fitness Friday”, contó parte de su rutina y lo que la motiva a seguir poniéndose en forma. “Intentan ponernos en una caja. Edad lo llaman. Nos hacen pensar que debemos caminar ocn un andador cuando nos hacemos viejos o que tenemos que estar en una silla de ruedas”, se quejó.
Pero, para suerte de quienes siguen su ejemplo, Ector sostiene que su meta es cambiar esa idea. “Se puede empezar el viaje fitness a cualquier edad. Nunca es tarde”, sostiene. Para demostrar que sí se puede, cuenta que a sus 40 empezó a entrenar y que rápidamente logró tener lo que ella llama “brazos de primera dama”.
El entrenamiento de brazos para tonificar músculos
La influencer norteamericana recomienda usar algunos elementos para entrenar. Sus favoritos y los que siempre menciona, son la pesa rusa y las bandas elásticas, dos instrumentos fáciles de conseguir y versátiles para diferentes tipos de ejercicios.
Jumping jacks
Durante su rutina, hace jumping jacks, ejercicios que consisten en saltos rápidos que combina la apertura simultánea de brazos y piernas y que pueden incluirse en cualquier parte del entrenamiento.
Sentadillas goblet
Ector sujeta una pesa rusa entre las manos para hacer press de hombros a medida que sube y baja. De esta manera trabaja el tren inferior y el tren superior. Cuando sube, los brazos se extienden hacia el techo.
Apertura de brazos
Este ejercicio consiste en inclinar el torso hacia adelante y colocar una banda cerrada sobre las muñecas para abrir los brazos hacia los lados. La influencer recomienda mantener los brazos abiertos para trabajar en isométrico. Es un ejercicio especial para la espalda baja y los hombros.
Around the world
Otro ejercicio para el que utiliza la pesa rusa es para hacerla girar en torno a su cuerpo. Para ello, la pasa de una mano a la otra con transiciones fluidas para que no pare el movimiento. El ejercicio ayuda al core y a los oblicuos.
Golpes de boxeo
Ector no duda en ponerse los guantes para hacer cardio. Lanza unos cuantos golpes al aire y luego hace ganchos para fortalecer también los brazos y el hombro.