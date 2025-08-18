Cinco ejercicios que le dieron increíbles brazos con solo nueve meses de entrenamiento

Ellen Ector es una influencer estadounidense y su estado físico sorprende, no solo por la buena conservación que logró, sino –sobre todo– por su edad. A sus 72 años, Ector tiene un físico envidiable, pero cuenta que empezó siendo muy joven y que hubo una particular rutina que, a los 40 años, le dio unos brazos que toda persona que entrena querría.