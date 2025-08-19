Secciones
Pamela David dio marcha atrás y se disculpó públicamente con Karina Milei

La Secretaria del Presidente sugirió que la periodista debería disculparse también por las veces que "operó" en contra de su hermano.

Hace 42 Min

El último cruce entre Pamela David y Karina Milei parece haber llegado a su fin rápidamente. Luego de que la periodista cuestionara la posesión de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación de un costoso reloj, debió retractarse y pedir disculpas públicamente.

En el mundo de la política, los partidarios del oficialismo adjudicaron las declaraciones de David a una clara estrategia de campaña para debilitar la figura de la hermana del presidente y, en consecuencia, la imagen de La Libertad Avanza. Karina no dejó pasar la recriminación injustificada e insinuó que tomaría acciones legales en contra de David.

Pamela David se disculpó con Karina Milei

David había asegurado en su propio programa que Milei había lucido un lujoso accesorio: “Nadie habla del Rolex de Karina”, dijo. El precio del supuesto reloj, rondaría los U$S35.000 según datos que dejó trascender la propia periodista. Pero la hermana del presidente negó tal acusación, habló del reloj en cuestión y emitió su contraataque.

“A los mentirosos habrá que hacerlos desfilar por los tribunales. Al menos que mentir, calumniar e injuriar no sea gratis”, anticipó. Por el mismo canal que se manifestó Karina, David compartió su propia publicación: “Quiero pedirte sinceras disculpas”, empezó diciendo y etiquetando a la mandataria del ejecutivo.

David reconoció haberse equivocado con su acusación. “Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga, reconozco mi equivocación  y te pido perdón, sin excusas”, escribió. También anticipó que en la transmisión de este martes repetiría su pedido de disculpas en el programa en el que habló inicialmente.

Cuánto cuesta el reloj de Karina Milei

El reloj de las imágenes que circularon, según contó la Secretaria, pertenece a la marca Grovana. “Vale menos de U$S1.000 y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Mieli se lanzara a la presidencia. Les dejo la foto del mismo antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, publicó.

Luego respondió a David y aseguró que esperaría la emisión del programa. “Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto”, dijo haciendo referencia a la postura política de la periodista.

