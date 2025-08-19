Pamela David dio marcha atrás y se disculpó públicamente con Karina Milei

Cuánto cuesta el reloj de Karina Milei

El reloj de las imágenes que circularon, según contó la Secretaria, pertenece a la marca Grovana. “Vale menos de U$S1.000 y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Mieli se lanzara a la presidencia. Les dejo la foto del mismo antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder”, publicó.