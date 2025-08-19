Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

La decisión se apoyó tanto en las pruebas audiovisuales como en el análisis de su comportamiento dentro del campo. Al mostrarse distante de la jugada y realizar movimientos extraños a su rol, Solís quebró la confianza depositada en su tarea. La difusión del video grabado por los hinchas reforzó la percepción de que su actuación estuvo muy lejos de lo que exige la organización.