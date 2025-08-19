Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la desvinculación del árbitro Sebastián Solís luego de su desempeño en un partido correspondiente a Juveniles C. El hecho ocurrió en el cruce entre Roma y Argentino de Rosario, disputado el pasado fin de semana. Según la entidad, la actuación del juez fue una falta grave a los principios del deporte, dañando la imagen y el respeto hacia todos los participantes del encuentro.
Un video difundido por Doble Amarilla mostró la actitud llamativa del árbitro durante el juego. Allí se lo ve lejos de la jugada, desentendido, estirando su cuerpo como si hiciera ejercicios y, en un momento, sacando lo que parecía ser un teléfono celular de su bolsillo. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un inmediato pronunciamiento de la casa madre del fútbol argentino.
LA AFA EXPULSÃ A UN ÃRBITRO POR SU ACTITUD EN UN PARTIDO— Diario OlÃ© (@DiarioOle) August 18, 2025
â¶ï¸ Un video expuso una mala actitud del referÃ SebastiÃ¡n SolÃs, durante Roma vs. Argentino de Rosario: se lo ve dirigir desde la mitad de la cancha sin seguir las jugadas y hasta elongar y quedarse con las manos detrÃ¡s deâ¦ pic.twitter.com/4agfrT0c5k
Mediante un comunicado oficial, la AFA anunció que Solís fue separado de sus funciones. En el escrito señalaron que había infringido seriamente su deber de impartir justicia, pero sobre todo que atentó contra los valores del fútbol, faltando al respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones involucradas. La sanción, remarcaron, no solo respondió a errores técnicos, sino a una conducta incompatible con la función arbitral.
La decisión se apoyó tanto en las pruebas audiovisuales como en el análisis de su comportamiento dentro del campo. Al mostrarse distante de la jugada y realizar movimientos extraños a su rol, Solís quebró la confianza depositada en su tarea. La difusión del video grabado por los hinchas reforzó la percepción de que su actuación estuvo muy lejos de lo que exige la organización.
El polémico desempeño del juez quedó como la mancha de una jornada en la que Argentino de Rosario se impuso en la mayoría de las divisiones: ganó 5-1 en Cuarta, 3-2 en Quinta, 3-1 en Sexta, 4-2 en Séptima y 4-1 en Octava, mientras que en Novena empataron sin goles.
El comunicado completo de la AFA
En el texto oficial, la Asociación del Fútbol Argentino expresó que, tras los lamentables hechos ocurridos en el partido de Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís fue despedido por haber infringido seriamente su deber y por haber atentado contra los valores del fútbol, faltando el respeto a la investidura arbitral, a jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.