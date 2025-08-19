Secciones
DeportesFútbol

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos

Sebastián Solís se mostró desinteresado, se estiró en la cancha y hasta sacó el celular en medio del juego.

Un árbitro fue echado por la AFA tras un partido insólito: las imágenes que indignaron a todos
Hace 3 Hs

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la desvinculación del árbitro Sebastián Solís luego de su desempeño en un partido correspondiente a Juveniles C. El hecho ocurrió en el cruce entre Roma y Argentino de Rosario, disputado el pasado fin de semana. Según la entidad, la actuación del juez fue una falta grave a los principios del deporte, dañando la imagen y el respeto hacia todos los participantes del encuentro.

Un video difundido por Doble Amarilla mostró la actitud llamativa del árbitro durante el juego. Allí se lo ve lejos de la jugada, desentendido, estirando su cuerpo como si hiciera ejercicios y, en un momento, sacando lo que parecía ser un teléfono celular de su bolsillo. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron un inmediato pronunciamiento de la casa madre del fútbol argentino.

Mediante un comunicado oficial, la AFA anunció que Solís fue separado de sus funciones. En el escrito señalaron que había infringido seriamente su deber de impartir justicia, pero sobre todo que atentó contra los valores del fútbol, faltando al respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones involucradas. La sanción, remarcaron, no solo respondió a errores técnicos, sino a una conducta incompatible con la función arbitral.

La decisión se apoyó tanto en las pruebas audiovisuales como en el análisis de su comportamiento dentro del campo. Al mostrarse distante de la jugada y realizar movimientos extraños a su rol, Solís quebró la confianza depositada en su tarea. La difusión del video grabado por los hinchas reforzó la percepción de que su actuación estuvo muy lejos de lo que exige la organización.

El polémico desempeño del juez quedó como la mancha de una jornada en la que Argentino de Rosario se impuso en la mayoría de las divisiones: ganó 5-1 en Cuarta, 3-2 en Quinta, 3-1 en Sexta, 4-2 en Séptima y 4-1 en Octava, mientras que en Novena empataron sin goles.

El comunicado completo de la AFA

En el texto oficial, la Asociación del Fútbol Argentino expresó que, tras los lamentables hechos ocurridos en el partido de Juveniles C entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís fue despedido por haber infringido seriamente su deber y por haber atentado contra los valores del fútbol, faltando el respeto a la investidura arbitral, a jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Polémica en Boca: Falcioni habló de final de la Copa Libertadores 2012 y liquidó al hermano de Riquelme

Polémica en Boca: Falcioni habló de final de la Copa Libertadores 2012 y liquidó al hermano de Riquelme

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

Bombazo: Cavani suena en un importante club de Europa tras la baja de su goleador estrella

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Atlético Tucumán evitó una dura derrota ante Sarmiento, pero hizo una autocrítica en Junín

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios