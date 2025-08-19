El alfajor argentino elegido como el mejor del mundo en 2025: ¿cómo es y qué lo hace único?

En los días recientes del mes de agosto se llevó a cabo la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025, en donde más de 120 marcas compitieron para ver cuál es el mejor alfajor. Entre los productores se encontraban tanto industriales como artesanales, con recetas únicas y estilos que los diferenciaban. Quienes eligieron al ganador fueron los jurados que se repartieron entre argentinos y uruguayos.