El alfajor argentino elegido como el mejor del mundo en 2025: ¿cómo es y qué lo hace único?

En los días recientes del mes de agosto se llevó a cabo la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025, en donde más de 120 marcas compitieron para ver cuál es el mejor alfajor. Entre los productores se encontraban tanto industriales como artesanales, con recetas únicas y estilos que los diferenciaban. Quienes eligieron al ganador fueron los jurados que se repartieron entre argentinos y uruguayos.
Del 15 al 17 de agosto, el Pabellón 6 de Costa Salguero fue la locación para el debate sobre el mejor de estos deliciosos postres. Bajo un procedimiento de cata a ciegas se definieron los ganadores en 19 categorías y, finalmente, se llegó a cuál es el “Mejor Alfajor del Mundo 2025”, el ganador es un alfajor de argentino de Chubut.
Cómo es el Alfajor ganador del Mundial del Alfajor 2025
El máximo galardón fue para una marca oriunda de El Hoyo, Chubut. La propuesta, nacida en el seno de una familia patagónica, se destacó por su equilibrio y autenticidad. Su raíz regional fue clave para conquistar al jurado y quedarse con el título.
El alfajor ganador está elaborado con harina de nuez, dulce de leche y un recubrimiento de chocolate blanco. Aunque los ingredientes pueden parecer tradicionales, en manos de Chacra Los Retamos se transformaron en una creación única. La combinación logró sorprender por su calidad y refinamiento en cada detalle.
En la cuarta edición del campeonato, este alfajor brilló gracias a la nobleza de sus materias primas y a la técnica artesanal con que fue elaborado. La harina de nuez aporta una textura delicada y un sabor distintivo. Por su parte, el chocolate blanco equilibra la intensidad del dulce de leche, dando como resultado un bocado inolvidable.
Sobre la Chacra y la marca que desarrollan el alfajor que ganó el mundial 2025
Chacra Los Retamos no es ajena al éxito en el Mundial del Alfajor. En 2022 obtuvo la medalla de oro en la categoría Triple y en 2023 repitió con un bronce en la misma terna. Ese camino ascendente alcanzó su punto más alto en 2025, consolidando la idea de que la perseverancia y la calidad conducen al máximo reconocimiento.
La mente detrás de esta creación es Almendra Guillier, emprendedora que desarrolla el proyecto desde una chacra rural cercana al cerro Currumahuida, en El Hoyo. Rodeada de un paisaje único, busca que cada alfajor sea reflejo de la identidad patagónica y del espíritu de Chubut. “Queremos que nuestro alfajor invite a conocer la región, su dulzura y su cultura”, sostiene, convencida de que un bocado puede transformarse en embajador de toda una tierra.