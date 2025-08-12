 Campeonato Mundial del Alfajor: los sabores y variedades exóticas que participarán de esta edición
Secciones
SociedadActualidad

Campeonato Mundial del Alfajor: los sabores y variedades exóticas que participarán de esta edición

Esta cuarta edición del torneo que protagoniza nuestro emblema nacional, habrán variedades inéditas que disputarán el título de "mejor del mundo"

Sabores exóticos que participarán del Campeonato Mundial del Alfajor.
Hace 45 Min

Entre el 15 y el 17 de agosto, los emblemáticos postres de dos tapitas, relleno de dulce de leche que puede variar entre otros gustos y cobertura de chocolate competirán en el Campeonato Mundial del Alfajor, para definir cuál de ellos se consagrará como el Mejor Alfajor del Mundo. Entre los participantes no solo estará la receta típica de este postre que se transformó de la versión de los conquistadores españoles, sino que cientos de sabores se disputarán el título de mejor del mundo.

Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo será, precio de las entradas y categorías inéditas de la cuarta edición

Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo será, precio de las entradas y categorías inéditas de la cuarta edición

A partir de este viernes, entre las 12 y las 20:00 en el Pabellón 6 de Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los asistentes podrán degustar la variada propuesta de distintas identidades de este postre que participarán en el torneo, mientras que el jurado especializado, sin poder usar su sentido de la vista, deberá catar a ciegas las variedades. Estos darán el veredicto entre las distintas ternas, mientras que deberán puntuar más de 35 características sensoriales para consagrar el mejor alfajor del mundo.

Cientos de productores

Entre los sabores exóticos que participarán, no solo estará el alfajor típico que se reinventó con la llegada de los españoles a nuestro país. Además de la versión a "la Argentina", más de 120 productores de todas las regiones locales así como expositores de Uruguay y otros países competirán en las categorías de las más variadas.

Sabores que participarán

Esta cuarta edición concentrará creaciones artesanales e innovadoras, como lo son el fruto seco de moda, el pistacho, el chocolate blanco y otras combinaciones exóticas. Tanto lo artesanal y lo típico se combinarán con lo original, en una celebración del ingenio y la diversidad de identidades de este dulce símbolo nacional.

La edición anterior tuvo como campeón al alfajor de Señor Alfajor (Monte Grande), distinguido por su cobertura de chocolate negro 70 %, frambuesas liofilizadas, ganache semiamargo, merengue y volcán de frambuesa.

Categorías inéditas

Este año, se evaluarán recetas y sabores inéditos como es el "Mejor Alfajor Estilo Marplatense",  una distinción especial dentro de la categoría regional.

Otras instancias examinarán  desde sus componentes hasta aspectos de su receta y presentación. En cuanto a los tipos de relleno, se distinguen categorías para el "Mejor relleno de dulce de leche" y el "Mejor relleno de fruta". Además, se introdujo una nueva categoría para el "Mejor alfajor relleno de dos sabores".

Las coberturas también tienen su propia distinción, buscando el "Mejor alfajor con cobertura de chocolate negro" y el "Mejor alfajor con cobertura de chocolate blanco". Adicionalmente, se premia el "Mejor alfajor glaseado". La galleta en sí es un elemento crucial, por lo que existe la categoría de "Mejor galleta de alfajor".

En lo que respecta a la cantidad de capas, los participantes compiten por el "Mejor alfajor simple" y el "Mejor alfajor de tres capas". Otras categorías en este ámbito son el "Mejor alfajor exótico", el "Mejor alfajor de maicena" y el "Mejor alfajor saludable".

El análisis sensorial también es fundamental, con categorías que reconocen la "Mejor textura" y el "Mejor aroma a alfajor". Finalmente, el campeonato considera el "Tamaño de la empresa" productora, estableciendo categorías para el "Mejor alfajor industrial (de kiosco)", el "Mejor alfajor pyme" y el "Mejor alfajor de autor". Además de todas estas, se premia el "Mejor packaging". El jurado especializado puntuará las más de 35 características sensoriales para determinar a los ganadores en cada una de estas categorías y luego definir el "Mejor alfajor del mundo".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo será, precio de las entradas y categorías inéditas de la cuarta edición

Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo será, precio de las entradas y categorías inéditas de la cuarta edición

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
2

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
3

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios