Campeonato Mundial del Alfajor: los sabores y variedades exóticas que participarán de esta edición

Entre el 15 y el 17 de agosto, los emblemáticos postres de dos tapitas, relleno de dulce de leche que puede variar entre otros gustos y cobertura de chocolate competirán en el Campeonato Mundial del Alfajor, para definir cuál de ellos se consagrará como el Mejor Alfajor del Mundo. Entre los participantes no solo estará la receta típica de este postre que se transformó de la versión de los conquistadores españoles, sino que cientos de sabores se disputarán el título de mejor del mundo.