Campeonato Mundial del Alfajor: los sabores y variedades exóticas que participarán de esta edición

Entre el 15 y el 17 de agosto, los emblemáticos postres de dos tapitas, relleno de dulce de leche que puede variar entre otros gustos y cobertura de chocolate competirán en el Campeonato Mundial del Alfajor, para definir cuál de ellos se consagrará como el Mejor Alfajor del Mundo. Entre los participantes no solo estará la receta típica de este postre que se transformó de la versión de los conquistadores españoles, sino que cientos de sabores se disputarán el título de mejor del mundo.
A partir de este viernes, entre las 12 y las 20:00 en el Pabellón 6 de Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los asistentes podrán degustar la variada propuesta de distintas identidades de este postre que participarán en el torneo, mientras que el jurado especializado, sin poder usar su sentido de la vista, deberá catar a ciegas las variedades. Estos darán el veredicto entre las distintas ternas, mientras que deberán puntuar más de 35 características sensoriales para consagrar el mejor alfajor del mundo.
Cientos de productores
Entre los sabores exóticos que participarán, no solo estará el alfajor típico que se reinventó con la llegada de los españoles a nuestro país. Además de la versión a "la Argentina", más de 120 productores de todas las regiones locales así como expositores de Uruguay y otros países competirán en las categorías de las más variadas.
Sabores que participarán
Esta cuarta edición concentrará creaciones artesanales e innovadoras, como lo son el fruto seco de moda, el pistacho, el chocolate blanco y otras combinaciones exóticas. Tanto lo artesanal y lo típico se combinarán con lo original, en una celebración del ingenio y la diversidad de identidades de este dulce símbolo nacional.
La edición anterior tuvo como campeón al alfajor de Señor Alfajor (Monte Grande), distinguido por su cobertura de chocolate negro 70 %, frambuesas liofilizadas, ganache semiamargo, merengue y volcán de frambuesa.
Categorías inéditas
Este año, se evaluarán recetas y sabores inéditos como es el "Mejor Alfajor Estilo Marplatense", una distinción especial dentro de la categoría regional.
Otras instancias examinarán desde sus componentes hasta aspectos de su receta y presentación. En cuanto a los tipos de relleno, se distinguen categorías para el "Mejor relleno de dulce de leche" y el "Mejor relleno de fruta". Además, se introdujo una nueva categoría para el "Mejor alfajor relleno de dos sabores".
Las coberturas también tienen su propia distinción, buscando el "Mejor alfajor con cobertura de chocolate negro" y el "Mejor alfajor con cobertura de chocolate blanco". Adicionalmente, se premia el "Mejor alfajor glaseado". La galleta en sí es un elemento crucial, por lo que existe la categoría de "Mejor galleta de alfajor".
En lo que respecta a la cantidad de capas, los participantes compiten por el "Mejor alfajor simple" y el "Mejor alfajor de tres capas". Otras categorías en este ámbito son el "Mejor alfajor exótico", el "Mejor alfajor de maicena" y el "Mejor alfajor saludable".
El análisis sensorial también es fundamental, con categorías que reconocen la "Mejor textura" y el "Mejor aroma a alfajor". Finalmente, el campeonato considera el "Tamaño de la empresa" productora, estableciendo categorías para el "Mejor alfajor industrial (de kiosco)", el "Mejor alfajor pyme" y el "Mejor alfajor de autor". Además de todas estas, se premia el "Mejor packaging". El jurado especializado puntuará las más de 35 características sensoriales para determinar a los ganadores en cada una de estas categorías y luego definir el "Mejor alfajor del mundo".