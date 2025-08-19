Secciones
El fruto seco que cuida la tiroides y ayuda a retrasar el envejecimiento

Es la glándula encargada de regular el metabolismo.

Hace 4 Hs

La tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa que se encuentra en la parte anterior del cuello. Se encarga de producir hormonas que controlan muchas de las funciones más importantes del cuerpo por lo que consumir este fruto seco ayudará a prteger la tiroides.

Las enfermedades más frecuentes en Tucumán relacionadas a esta glándula son el hipertiroidismo e hipotiroidismo, que se dan por una deficiencia de yodo en el cuerpo. Ante este panorama, es importante tener una dieta equilibrada y saludable que proteja de estas enfermedades.

El fruto seco bueno para la tiroides

El fruto seco que tiene beneficios para la tiroides y, además, ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre es la nuez de Brasil, que crece en un árbol nativo de Sudamérica. Esta nuez es similar a la almendra y tiene una textura suave y casi cremosa.

La nuez de Brasil es rica en selenio. Según el sitio WebMD contiene el 1000% de la cantidad diaria recomendada en una porción de 30 gramos. El selenio ayuda a la función de la glándula tiroidea, a la reproducción, la producción de ADNI y contra las infecciones.

Nuez de Brasil para retrasar el envejecimiento

Los frutos secos contribuyen a la reducción de la oxidación celular y el envejecimiento de la piel. Por eso es bueno incluirlos en nuestra dieta diaria. Son ricos en antioxidantes que cuidan la dermis del efecto de los radicales libres que forman las arrugas.

En particular, la nuez de Brasil es rica en ácidos grasos omega-3 que ayudan a aumentar la elasticidad de la piel. También es un fruto seco que baja la inflamación y rojez en la piel que habitualmente se relaciona al acné.

