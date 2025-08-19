Alerta meteorológica por vientos de hasta 120km/h en el NOA: tres provincias afectadas

En el centro del país, el norte de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y casi la totalidad de la provincia de Córdoba también se esperan vientos durante esta jornada. La región noreste de Córdoba es la única que espera un clima habitual durante este martes. A partir del miércoles sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.