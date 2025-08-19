Alerta meteorológica por vientos de hasta 120km/h en el NOA: tres provincias afectadas

Gran parte del país se encuentra bajo alertas meteorológicas amarillas y naranjas. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que son en total 14 las provincias que esperan fenómenos climáticos cuya intensidad podría ir desde una capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, hasta episodios peligrosos para la sociedad, la vida y el medio ambiente.
En el Noroeste argentino, son tres las provincias en las que rige una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes. Este código indica que la población de estos lugares deberá mantenerse informada mediante organismos oficiales para conocer cuál será el estado del clima.
Alerta amarilla por vientos de hasta 120 km/h
En el Noroeste del país, un gran indicador en color amarillo se extiende desde el norte de Jujuy hasta el límite de Catamarca con La Rioja. Así, la totalidad de Jujuy y las regiones noroeste de Salta y Catamarca también están bajo alerta por vientos. Se suman el sudeste de Catamarca, este de La Rioja y norte de San Luis.
Según los datos que arroja la última actualización del Sistema de Alerta Temprana, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora, especialmente en las zonas más elevadas. En Cuyo los vientos serán de una intensidad menor, pudiendo alcanzar velocidades de 70 kilómetros por hora.
En el centro del país, el norte de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y casi la totalidad de la provincia de Córdoba también se esperan vientos durante esta jornada. La región noreste de Córdoba es la única que espera un clima habitual durante este martes. A partir del miércoles sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Desde Buenos Aires hacia el norte, la mitad este del país está en alertas de mayor intensidad. Son ocho las provincias que esperan un temporal por lluvias y tormentas.
Recomendaciones ante alerta meteorológica por vientos
1. Evitá actividades al aire libre.
2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
3. Mantenete informado por autoridades.
4. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.