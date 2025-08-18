Secciones
Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

El gobernador advirtió sobre la difícil situación económica nacional y ratificó que Tucumán seguirá invirtiendo en obra pública.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una intensa agenda en la ciudad de Monteros, donde supervisó obras de infraestructura vial, alumbrado público y seguridad. Acompañado por funcionarios provinciales, intendentes y legisladores, el mandatario destacó que los trabajos benefician directamente a miles de vecinos y fortalecen el desarrollo urbano de la zona oeste.

La comitiva recorrió los barrios 34 Viviendas, 100 Viviendas, 69 Viviendas y Villa Nueva, donde se ejecuta un plan de 18.600 metros cuadrados de adoquinado, cordón cuneta, conexiones cloacales y luminarias LED. En paralelo, sobre calle Santiago se avanza con 2.000 metros lineales de pavimento de hormigón y un nuevo sistema de alumbrado.

En materia de seguridad, Jaldo visitó la obra de la nueva sede de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste, que tendrá base en Monteros y funcionará como refuerzo estratégico para toda la región. Además, durante la jornada se entregó indumentaria al personal de Obras Públicas, una pierna ortopédica a un vecino y camisetas al equipo de amputados de Tucumán que compite a nivel nacional.

“Estas obras no solo embellecen la ciudad, también tienen que ver con la seguridad de quienes viven y transitan”, afirmó el gobernador, quien resaltó el acompañamiento de los vecinos y el trabajo conjunto con el intendente Francisco Serra.

Jaldo también se refirió a la situación económica nacional y advirtió que “mientras la Nación mira el dólar y el riesgo país, las fábricas suspenden personal y los comercios bajan sus persianas”. Frente a ese panorama, remarcó que en Tucumán “no podemos quedarnos con los brazos cruzados” y que la gestión seguirá priorizando salud, educación, seguridad e infraestructura.

El vicegobernador Miguel Acevedo resaltó la importancia de un modelo de gestión “federal y cercano al interior”, y valoró que las obras en Monteros se realicen “por administración”, lo que genera trabajo directo para empleados municipales.

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó que actualmente se ejecutan siete frentes de obra en la ciudad, incluyendo una conexión vial clave que une dos rutas provinciales con hormigón e iluminación LED.

Por su parte, la diputada nacional Gladys Medina subrayó el efecto multiplicador de la obra pública en la economía local: “Genera mano de obra genuina y fortalece los comercios de barrio, impulsando el progreso de las comunidades”.

El intendente Francisco Serra agradeció la visita del gobernador y aseguró que Monteros “vive una transformación estructural con más de 18.000 metros de adoquines y 22.000 metros de hormigón que mejoran la conectividad urbana”.

Finalmente, Jaldo insistió en que, pese a la crisis, Tucumán seguirá de pie: “Queremos que a la Argentina le vaya bien, pero también que a cada tucumano le vaya bien. Nuestro compromiso es avanzar con obras y gestión en todo el territorio provincial”, sentenció.

