Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

En materia de seguridad, Jaldo visitó la obra de la nueva sede de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste, que tendrá base en Monteros y funcionará como refuerzo estratégico para toda la región. Además, durante la jornada se entregó indumentaria al personal de Obras Públicas, una pierna ortopédica a un vecino y camisetas al equipo de amputados de Tucumán que compite a nivel nacional.