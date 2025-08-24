Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

El horóscopo alquimista —también conocido como horóscopo alquímico— es un sistema esotérico poco difundido que combina la numerología con la energía de los metales. Según esta creencia, cada persona nace bajo la influencia de un metal, que determina aspectos de su personalidad, su destino y hasta qué vibras lo acompañan en distintos momentos de su vida.