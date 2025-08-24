Secciones
SociedadActualidad

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento

Para descubrir cuál es tu signo en el horóscopo alquímico solo tenés que seguir dos métodos sencillos.

Qué es el horóscopo alquimista y cómo saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento
Hace 1 Hs

El horóscopo alquimista —también conocido como horóscopo alquímico— es un sistema esotérico poco difundido que combina la numerología con la energía de los metales. Según esta creencia, cada persona nace bajo la influencia de un metal, que determina aspectos de su personalidad, su destino y hasta qué vibras lo acompañan en distintos momentos de su vida.

Cómo calcular tu signo en el horóscopo alquimista

Para descubrir cuál es tu signo en el horóscopo alquímico solo tenés que seguir dos métodos sencillos:

Reducir tu fecha de nacimiento a un solo dígito.

Ejemplo: 9 de abril de 1993

0+9+0+4+1+9+9+3 = 35 → 3+5 = 8

Tu metal sería el Níquel.

Calcular la influencia metálica del año.

Se suman día y mes de nacimiento, pero se reemplaza el año de nacimiento por el año en curso.

Si el resultado da un número terminado en 0 (10, 20, 30, etc.), el metal que rige ese año es Cobre.

De esta manera, cada persona tiene un metal “esencial” y también una energía metálica que lo influye según el ciclo anual.

Signos del horóscopo alquímico y sus metales

1 = Plata: enérgicos, vitales, líderes natos y seductores.

2 = Hierro: dinámicos, confrontativos, sinceros y caprichosos.

3 = Mercurio: sociables, elocuentes, grandes comunicadores.

4 = Zinc: alegres, trabajadores, responsables y justos.

5 = Estaño: optimistas, curiosos, inquietos y dispersos.

6 = Plomo: tímidos, generosos, protectores y familiares.

7 = Platino: intensos, intelectuales, misteriosos e introspectivos.

8 = Níquel: astutos, líderes, ambiciosos y determinados.

9 = Oro: encantadores, exitosos, brillan con luz propia.

0 = Cobre: personas duales, sensibles, obstinadas y cambiantes.

Un horóscopo poco conocido, pero con raíces antiguas

El horóscopo alquimista se remonta a creencias ancestrales, cuando se pensaba que los metales guardaban energías ocultas capaces de influir en la vida de las personas. Aunque no es tan popular como la astrología tradicional, cada vez más personas lo consultan como una herramienta de autoconocimiento y búsqueda espiritual.

Temas EnergíaDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Santoral del 24 de agosto: San Bartolomé, el apóstol que llevó el Evangelio hasta la India y Armenia

Santoral del 24 de agosto: San Bartolomé, el apóstol que llevó el Evangelio hasta la India y Armenia

Cómo limpiar tus amuletos energéticamente

Cómo limpiar tus amuletos energéticamente

Santoral del 23 de agosto: a quién se recuerda hoy la Iglesia Católica

Santoral del 23 de agosto: a quién se recuerda hoy la Iglesia Católica

Lo más popular
El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel
1

El escándalo de los audios: la Justicia investiga coimas y en la Casa Rosada apuntan a Villarruel

Adiós a Federico Colombres
2

Adiós a Federico Colombres

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña
3

El “cuco” de LLA y los volantazos de Jaldo y Sánchez en campaña

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas
4

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Homo mileium
5

Homo mileium

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina
6

Con un try del tucumano García, Los Pumas rugieron en Vélez y vencieron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el domingo arrancó muy frío pero promete mucho sol

El tiempo en Tucumán: el domingo arrancó muy frío pero promete mucho sol

Seguridad en WhatsApp: los riesgos de mantener contactos inactivos

Seguridad en WhatsApp: los riesgos de mantener contactos inactivos

Dónde estarán las ferias de este domingo en San Miguel de Tucumán

Dónde estarán las ferias de este domingo en San Miguel de Tucumán

Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

Estas son las 11 esquinas de San Miguel de Tucumán que ahora cuentan con semáforos

El cronograma de pago de los sueldos de agosto para los empleados estatales en Tucumán

El cronograma de pago de los sueldos de agosto para los empleados estatales en Tucumán

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Adiós a Federico Colombres

Adiós a Federico Colombres

Comentarios