Horóscopo árabe: cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento y qué significa

El horóscopo árabe es una de las ramas menos conocidas de la astrología, pero su simbolismo es profundamente poderoso. Basado en 12 armas medievales, revela tu “arma espiritual”, es decir, tu forma de enfrentar la vida, defenderte y proyectar tu fuerza interior.
A diferencia del zodíaco occidental, que se basa en constelaciones, este sistema combina astrología, valores guerreros y códigos de honor árabes de los siglos VIII y IX.
¿Qué es el horóscopo árabe?
Originado en la cultura islámica medieval, el horóscopo árabe fusiona el conocimiento astrológico con el simbolismo de armas tradicionales. Cada arma representa un estilo de lucha interna, una forma de proteger lo importante y un tipo particular de liderazgo o resistencia.
Cómo saber tu signo en el horóscopo árabe
Calcularlo es simple: solo necesitás tu fecha de nacimiento. No hace falta conocer la hora ni el lugar. Cada signo cubre un rango de fechas, igual que en el horóscopo occidental.
Los 12 signos del horóscopo árabe y su significado
Daga (22 de diciembre – 20 de enero)
Estrategia, disciplina y precisión. Personas prácticas, reservadas y con gran sentido del deber.
Clava (21 de enero – 19 de febrero)
Originalidad y ruptura de normas. Creativos e innovadores, dejan huella con ideas revolucionarias.
Maza (20 de febrero – 20 de marzo)
Sensibilidad con fuerza. Empáticos, pero poderosos para defender lo que aman.
Cuchillo (21 de marzo – 20 de abril)
Valentía e iniciativa. Impulsivos, apasionados y siempre listos para la acción.
Alfanje (21 de abril – 20 de mayo)
Elegancia y lealtad. Disfrutan de la vida, pero defienden con firmeza sus valores.
Puñal (21 de mayo – 20 de junio)
Agilidad mental y adaptabilidad. Comunicadores hábiles que saben cuándo actuar.
Machete (21 de junio – 22 de julio)
Protección familiar. Sensibles y fuertes en defensa de sus seres queridos.
Cadena de hierro (23 de julio – 22 de agosto)
Liderazgo y unión. Carismáticos, nobles y firmes en sus decisiones.
Machete de guerra (23 de agosto – 22 de septiembre)
Perfeccionismo y estrategia. Analíticos y eficaces para resolver problemas.
Arco (23 de septiembre – 22 de octubre)
Equilibrio y visión amplia. Diplomáticos con puntería emocional precisa.
Lanza (23 de octubre – 22 de noviembre)
Intensidad y transformación. Voluntad inquebrantable y conexión espiritual profunda.
Hacha (23 de noviembre – 21 de diciembre)
Decisión y aventura. Se atreven a cortar con lo que no sirve y a explorar nuevos caminos.
¿Qué revela tu arma espiritual?
Tu signo árabe puede mostrar:
Cómo reaccionás en conflictos.
Tu estilo de protección y defensa.
El tipo de liderazgo que ejercés.
Los desafíos para los que estás preparado/a.
Cómo usar la energía de tu signo árabe
Como guía personal: Meditá visualizando tu arma como símbolo de tu fuerza interior.
En rituales de protección: Utilizá imágenes o amuletos con tu signo.
Para conocerte mejor: Comparalo con tu signo solar y ascendente para una visión más completa.
El horóscopo árabe nos recuerda que cada persona es un guerrero del alma. No importa cuál sea tu arma: todas tienen valor, belleza y una misión. Conocerla es un paso hacia entender tu poder personal y cómo defender lo que más importa.