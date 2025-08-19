Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

Estar prendido fuego, saltar desde edificios, atravesar vidrios falsos, manejar a toda velocidad en persecuciones y rodar cayendo desde autos son parte de las rutinas cotidianas de los dobles de riesgo.
Son seres anónimos que protagonizan muchas de las escenas que quedan en la memoria individual y colectiva, que perduran más allá de lo efímero de su presencia. Uno de ellos fue Ronnie Rondell Jr., quien en tiempos previos a los grandes efectos especiales o a la generación de contenidos por inteligencia artificial, compuso el “hombre en llamas” en la foto que lo inmortalizó como portada del disco “Wish you were here”, de Pink Floyd.
El 12 de septiembre, el álbum rebautizado en castellano como “Ojalá estuvieras aquí” cumplirá 50 años de su lanzamiento, situado entre “El lado oscuro de la Luna” y “Animales”. Entre sus canciones estaban “Brilla, diamante loco”, “Bienvenido a la máquina” y “Toma un cigarro”. Pero más allá de las canciones, trascendió la imagen de tapa (no en la edición original, sino en las posteriores) de dos hombres de saco y corbata dándose la mano; al que está a la derecha se le incendia el pelo y la ropa, aunque sigue inmutable.
La imagen fue propuesta por el equipo de diseño Hipgnosis, para expresar la posición crítica del grupo británico a las empresas musicales. Más allá del indiscutible resultado estético y conceptual de la foto que requirió 15 tomas, Rondell (reacio a participar inicialmente) terminó con parte de la cara quemada, sin cejas ni bigote como testimonio de que -por más medidas que se tomen- su profesión entraña peligro real.
Éxitos
Recientemente, el actor y doble falleció a los 88 años en un geriátrico en Osage Beach, Missouri, Estados Unidos. Su filmografía incluyó grandes éxitos en televisión desde “Soldiers of Fortune” (su debut en 1955), “Los ángeles de Charlie”, “Dinastía” y “Swat” y películas como “Arma mortal”, “Thelma y Louise”, “Star Trek: primer contacto”, “Máxima velocidad” o “Matrix recargado”, que implicó su retiro en 2003. Aunque su nombre (homónimo del de su padre, quien le abrió las puertas de la industria) apareciese en letras chicas y al final de los créditos, su presencia en pantalla aseguraba la cuota de adrenalina que busca cierto público.
Fracturas, desgarros musculares, conmociones cerebrales y otras lesiones son consecuencias habituales de los dobles de riesgo. Su labor será, finalmente, reconocida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que decidió crear una categoría específica para premiarlos desde la entrega de los Oscar de 2028, para filmes estrenados el año anterior. La gala coincidirá con la edición número 100 de esos premios, y la distinción llevará el nombre oficial de Mejor Diseño de Escenas de Riesgo.
Así se reaccionó a un largo reclamo de la comunidad cinematográfica, repotenciado desde el año pasado cuando se estrenó la película “Profesión peligro”, una comedia de acción protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt.
“Desde los inicios del cine, la labor de los especialistas ha sido una parte integral de la realización cinematográfica. Nos enorgullece honrar el trabajo innovador de estos artistas técnicos y creativos, y les felicitamos por su compromiso y dedicación”, se señala en el anuncio institucional de la nueva premiación, que aún debe definir los requisitos para ganar. Tanto los Emmy como el Sindicato de Actores de Cine ya otorgan galardones en este rubro.