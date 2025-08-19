Sin los dobles de riesgo, la adrenalina no sería la misma

El 12 de septiembre, el álbum rebautizado en castellano como “Ojalá estuvieras aquí” cumplirá 50 años de su lanzamiento, situado entre “El lado oscuro de la Luna” y “Animales”. Entre sus canciones estaban “Brilla, diamante loco”, “Bienvenido a la máquina” y “Toma un cigarro”. Pero más allá de las canciones, trascendió la imagen de tapa (no en la edición original, sino en las posteriores) de dos hombres de saco y corbata dándose la mano; al que está a la derecha se le incendia el pelo y la ropa, aunque sigue inmutable.