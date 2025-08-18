Murió el doble de riesgo inmortalizado en la portada de Wish You Were Here de Pink Floyd

El actor y doble de riesgo estadounidense, Ronnie Rondell Jr., falleció a los 88 años en un geriátrico de Osage Beach, Missouri. Su nombre puede no resultar familiar para el gran público, pero su imagen quedó grabada en la historia de la música: fue el protagonista de la icónica foto del álbum Wish You Were Here (1975), de Pink Floyd, en la que aparece estrechando la mano mientras su cuerpo está envuelto en llamas.