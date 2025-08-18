 Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía
Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía

Las hermanas Salazar actuaron en las fiestas patronales de Bétera con casi tres horas de retraso, interpretaron apenas cinco canciones y abandonaron el escenario.

Hace 4 Hs

Las fiestas patronales de Bétera (Valencia) vivieron una de sus noches más polémicas tras la esperada actuación de Azúcar Moreno. El concierto, que debía comenzar a las 23, se retrasó casi tres horas por supuestos problemas de organización. Finalmente, Toñi y Encarna Salazar subieron al escenario a la 1.45 de la madrugada, interpretaron apenas cinco canciones y abandonaron el recinto escoltadas por la Policía.

Un público indignado y abucheos en directo

Lejos de recibir aplausos, el público reaccionó con enfado. Algunos vecinos calificaron el espectáculo de “lamentable” y lo compararon con un karaoke. “Cantaba más el del cajón que ellas”, escribió un asistente en redes sociales. Otro ironizó: “Hubiera sido mejor traer una orquesta. Esto nos ha costado un buen dinero”.

La actuación, presupuestada en 35.000 euros, dejó un sabor amargo a muchos espectadores que esperaban un espectáculo completo y se encontraron con apenas 20 minutos de show.

Azúcar Moreno da su versión

Desde el programa ‘Fiesta’, el colaborador Luis Rollán salió en defensa de las artistas: “Estaban allí desde las ocho de la tarde, pero les fueron cambiando el horario hasta que salieron casi a las dos. Podrían haberse negado, pero salieron por respeto al público”.

La propia Toñi Salazar intervino en directo para dar su versión de lo ocurrido: “Nosotras salimos cabreadas, claro que sí. Nos tuvieron esperando horas, nos insultaron, nos llamaron estafadoras. Somos artistas trabajadoras, honestas, y no nos merecemos ese trato”, aseguró la cantante.

Vecinos divididos y silencio institucional

Mientras la alcaldesa de Bétera mantiene silencio sobre lo ocurrido, los vecinos están divididos entre quienes responsabilizan a la organización y quienes critican la falta de profesionalidad del dúo.

“Yo fui a por dos cervezas y cuando volví ya se había acabado”, lamentó un asistente. Otra vecina resumió su experiencia en pocas palabras: “Una mala experiencia”.

Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía
