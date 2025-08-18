Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía

Las fiestas patronales de Bétera (Valencia) vivieron una de sus noches más polémicas tras la esperada actuación de Azúcar Moreno. El concierto, que debía comenzar a las 23, se retrasó casi tres horas por supuestos problemas de organización. Finalmente, Toñi y Encarna Salazar subieron al escenario a la 1.45 de la madrugada, interpretaron apenas cinco canciones y abandonaron el recinto escoltadas por la Policía.