Un reconocido actor se dedicó a ser chófer de Uber por no conseguir trabajo

El episodio tuvo lugar luego del show de Emilia Mernes en Buenos Aires, cuando la joven pidió un auto para volver a su casa. “Cuestión, nos viene una camioneta (topísima), el chofer nos saluda, yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido”, relató en su cuenta de X. De inmediato reconoció que se trataba de Rafael Ferro, el actor que días antes había develado haber trabajado para Uber por falta de oportunidades laborales. “Un copado, re atento”, agregó la usuaria.