Los adultos que gozan de éxito económico muestran esta característica en la infancia

¿Cuál es el rasgo que define la estabilidad financiera en la adultez?

Los datos revelaron que ser bueno en las matemáticas o tener calificaciones en la escuela no eran determinantes para lograr la estabilidad financiera. Los mejores predictores del éxito en la adultez tampoco tenían que ver con la capacidad de lograr redes de contacto o la ética laboral. Más bien, los investigadores resolvieron que los adultos más exitosos contaban con menos inseguridades.