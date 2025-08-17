El entrenamiento que reduce un 25% el riesgo de caídas en adultos mayores

La falta de equilibrio es uno de los problemas más comunes en la vejez y puede tener consecuencias graves: se estima que el 20% de las caídas en adultos mayores provoca lesiones óseas o golpes en la cabeza. Sin embargo, especialistas coinciden en que el equilibrio puede entrenarse y mantenerse activo con ejercicios accesibles como el Hatha Yoga, una práctica que, según diversos estudios, reduce hasta un 25% el riesgo de caídas.