La sorprendente elección de Müller: puso a Messi y a un ex Boca en su equipo ideal de fútbol 5

El campeón mundial en Brasil 2014, recordado por la final ante la Argentina de Lionel Messi en el Maracaná, cruzó el Atlántico para unirse a una liga que reúne a franquicias de Estados Unidos y Canadá. En ese escenario también compite el astro rosarino, a quien enfrentó en múltiples duelos en Europa, cuando el argentino vestía la camiseta del Barcelona y luego la del PSG.