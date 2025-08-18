La sorprendente elección de Müller: puso a Messi y a un ex Boca en su equipo ideal de fútbol 5

El paso de Thomas Müller por Bayern Múnich llegó a su fin luego de 17 años cargados de gloria, con 33 títulos y una estadística imponente de 752 partidos, 250 goles y 237 asistencias. Con 35 años, el delantero decidió cambiar de rumbo y firmó contrato con Vancouver Whitecaps de la MLS, donde continuará su carrera en el fútbol norteamericano.
El campeón mundial en Brasil 2014, recordado por la final ante la Argentina de Lionel Messi en el Maracaná, cruzó el Atlántico para unirse a una liga que reúne a franquicias de Estados Unidos y Canadá. En ese escenario también compite el astro rosarino, a quien enfrentó en múltiples duelos en Europa, cuando el argentino vestía la camiseta del Barcelona y luego la del PSG.
En una entrevista realizada por la organización del torneo, Müller fue invitado a armar un equipo ideal de fútbol 5. Allí sorprendió al elegir a Messi para liderar su formación. La decisión no pasó inadvertida, ya que los dos protagonizaron históricos enfrentamientos. Con este gesto, el alemán mostró respeto y reconocimiento hacia el talento del rosarino, más allá de las batallas que marcaron sus trayectorias.
AndrÃ©s Cubas, el idolo de Thomas Muller. pic.twitter.com/g7HoxsTeXU— EDITS BOKE (@EditsBoke) August 16, 2025
La sorpresa mayor llegó cuando el ex Bayern incluyó a un ex jugador de Boca Juniors. En su alineación seleccionó a Andrés Cubas, actual mediocampista del Vancouver Whitecaps. El argentino nacionalizado paraguayo se ganó el cariño de la afición canadiense y su elección fue interpretada como un fuerte respaldo a su rendimiento en el club. Junto a él también estuvo Brian White, delantero y compañero en el equipo norteamericano.
El resto de su formación estuvo integrado por históricos compañeros alemanes: Manuel Neuer y Philipp Lahm, quienes compartieron vestuario con Müller en el Bayern Múnich y en la selección. De esa manera, su once de fantasía quedó conformado por Neuer, Lahm, Messi, White y Cubas, una mezcla de viejas glorias y presentes destacados.
Un nuevo desafío en la MLS
La última función de Müller con la camiseta bávara había sido en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde anotó dos tantos en la goleada 10-0 contra Auckland City. Tras analizar la posibilidad del retiro, eligió mudarse a Canadá. Su nuevo equipo, Vancouver Whitecaps, se ubica en la tercera posición de la Conferencia Oeste, detrás de San Diego FC y Minnesota United, en plena lucha por los primeros lugares.