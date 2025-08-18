La emotiva dedicatoria de la hija de Guillermo Vilas en su cumpleaños número 73

En una entrevista anterior, Andanin había hablado por primera vez de manera pública sobre la salud del ídolo argentino. Aseguró que lo que intentan hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque no les gusta que la gente hable sin fundamento. En ese sentido, sostuvo que lo que más le molesta es que muchas de esas versiones provienen de personas que en algún momento tuvieron vínculo con ellos, pero que ya no saben nada de lo que pasa.