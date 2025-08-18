 La emotiva dedicatoria de la hija de Guillermo Vilas en su cumpleaños número 73
La emotiva dedicatoria de la hija de Guillermo Vilas en su cumpleaños número 73

Andanin compartió una foto con su padre y un mensaje cargado de amor que emocionó a los fanáticos.

Hace 1 Hs

La hija mayor de Guillermo Vilas, Andanin, compartió en Instagram una tierna foto con su padre para celebrar sus 73 años. En el mensaje que acompañaba la publicación expresó en inglés Happy birthday. I love you endlessly y tradujo ese cariño con un sentido “Feliz cumpleaños. Te amo infinitamente”. La imagen que eligió es de varios años atrás, en la que ambos aparecen sonrientes mientras miraban una revista. Desde hace tiempo, la familia evita difundir fotos recientes del extenista, campeón de 62 títulos, con el fin de preservar su intimidad.

En una entrevista anterior, Andanin había hablado por primera vez de manera pública sobre la salud del ídolo argentino. Aseguró que lo que intentan hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque no les gusta que la gente hable sin fundamento. En ese sentido, sostuvo que lo que más le molesta es que muchas de esas versiones provienen de personas que en algún momento tuvieron vínculo con ellos, pero que ya no saben nada de lo que pasa.

Guillermo Vilas cumplió años y su hija hizo un emotivo posteo: “Te amo infinitamente”. (Andanin Vilas IG)

En aquel diálogo, la joven explicó la postura familiar. Comentó que su papá siempre piensa en quienes lo quieren y lo acompañaron a lo largo de su carrera, y que busca protegerlos incluso más que a sí mismo. Resaltó que él está muy bien y que lo demás forma parte de la esfera privada de la familia.

También manifestó su preocupación por el bienestar emocional de sus hermanos menores. Dijo que ellos también son seres humanos y que su principal inquietud es que no se vean afectados por lo que aparece en internet. Confesó que sus hermanas tienen 13 y 14 años, y su hermano siete, y que no quiere que lean comentarios dañinos. Fue clara al afirmar que no le importa si la lastiman a ella, pero que no quiere ver a sus hermanos sufriendo o llorando.

Una de las hijas de Guillermo Vilas habló de la salud de su papá. Fuente: Imagen subida a Instagram por Andanin Vilas.

La admiración por su padre

Andanin contó que su papá siempre le da consejos, tanto para el deporte como para la vida cotidiana. Destacó que es un lector incansable, igual que ella, y que suelen compartir lecturas. Para la joven, dentro de la cancha fue un fenómeno, pero lo admira aún más fuera de ella, porque es una persona solidaria, atenta y siempre dispuesta a alegrar a los demás con gestos simples, como un saludo o un abrazo.

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

