Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

El Palacio de los Deportes recibió a miles de familias que colmaron el anfiteatro y sus alrededores para festejar a las infancias con espectáculos gratuitos, juegos, sorteos y actividades recreativas. La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó esta fiesta con un mensaje a todos los niños y adultos presentes: “Gracias por confiar en nosotros, gracias por traer a tantos pequeños”, expresó. Además, transmitió los saludos del gobernador, Osvaldo Jaldo, y entre agradecimientos y sonrisas, hizo un pedido especial.