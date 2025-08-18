Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

El Palacio de los Deportes recibió a miles de familias que colmaron el anfiteatro y sus alrededores para festejar a las infancias con espectáculos gratuitos, juegos, sorteos y actividades recreativas. La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó esta fiesta con un mensaje a todos los niños y adultos presentes: “Gracias por confiar en nosotros, gracias por traer a tantos pequeños”, expresó. Además, transmitió los saludos del gobernador, Osvaldo Jaldo, y entre agradecimientos y sonrisas, hizo un pedido especial.
“Les pido que me ayuden a cuidar la ciudad. Que hoy todos, cuando terminemos la fiesta, nos llevemos nuestra bolsita con los residuos. Vamos a demostrar que los tucumanos no somos sucios”.
Una tarde llena de espectáculos
La programación tuvo en escena al Mago Enigma, seguido de un repertorio pensado para los más chicos con La Granja de Zenón. Los Superhéroes también se adueñaron del escenario y luego llegó el turno de Sonic y Mario Bros.
Tampoco faltó el payaso Plim Plim y sus amigos, que hicieron bailar a los más pequeños antes de la puesta teatral de Intensamente, a las 17.
Con pantallas gigantes, luces y animadores que interactuaban con el público, el escenario principal se convirtió en el centro de atención. Desde las gradas, familias enteras aplaudían y cantaban, mientras afuera en el césped otros compartían un picnic.
El clima fresco no fue obstáculo. Abrigados y con juguetes en la mano, los chicos disfrutaron de cada show.
Feria y sorteos
Más allá del anfiteatro, la zona del Palacio se transformó en un paseo peatonal con stands municipales, ferias de emprendedores y food trucks. Carpas azules y blancas se distribuían por las calles internas, donde también circulaban vendedores ambulantes con globos de helio de Mickey, Minnie, Peppa Pig o el Hombre Araña.
Durante toda la tarde se realizaron sorteos de juguetes y bicicletas que despertaron la emoción de los chicos y también de madres, padres, abuelas y abuelos que acompañaban.
La postal general mostró un espacio repleto de inflables coloridos, puestos de feria, familias en mantas sobre el césped y niños corriendo de un lado a otro. Desde lejos, el anfiteatro rodeado de multitudes confirmaba la magnitud de la convocatoria. Aunque el cielo permaneció nublado, el ambiente fue luminoso gracias a la energía de miles de sonrisas. Y en cada rincón, se repetía la invitación a hacerse cargo de los residuos para evitar que la basura empañe el festejo.