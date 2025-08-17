Día del Niño con caída de ventas: cuál fue el ticket promedio por rubro

El ticket promedio se ubicó en $27.194, con una variación interanual que reflejó una caída del 14,5%. Los comerciantes destacaron que el uso de tarjetas fue determinante para sostener el nivel de operaciones. Sin embargo, la escasa disponibilidad de efectivo y la falta de planes de financiación más amplios limitaron las ventas. La mayoría de las operaciones se concentraron en libros de menor valor, lo que impactó en la rentabilidad del sector, pese a que la fecha suele impulsar la demanda. Los comerciantes de la zona del AMBA señalaron que la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se llevó a cabo entre el 16 de julio y el 3 de agosto en el Palacio Libertad, funcionó como una oportunidad para dar salida a stock rezagado, actuando casi como una liquidación para generar liquidez. En términos generales, el movimiento se mantuvo en línea con lo observado en julio, con expectativas de que la apertura en horario corrido y durante el domingo, junto con la tendencia de realizar compras a último momento, permitan un repunte hacia el fin de semana.