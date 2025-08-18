El cierre de la Asamblea Federal de la Acción Católica convocó a casi 5.000 personas en el Palacio de los Deportes

Con casi 5.000 personas y con el Palacio de los Deportes como sede, ayer llegó a su fin la 31° edición de la Asamblea Federal de la Acción Católica, que esta vez (por tercera ocasión en la historia) se realizó en nuestra provincia. El último de los encuentros de la asamblea concluyó con una misa de domingo al mediodía, la presentación de las nuevas autoridades para el período 2025-2028 y un pedido de alentar “los sueños de una Iglesia más viva, sinodal y misionera”, además de que la Acción siga siendo “signo de unidad y esperanza”.
La misa estuvo presidida por el arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, y concelebrada por el cardenal Luis Villalba y los obispos Jorge Lozano (San Juan), Daniel Fernández -vicepresidente 2° de la Conferencia Epsicopal-, Martín Fassi (San Martín), Eduardo García (San Justo), Luis Urbanc (Cafayate), Roberto Ferrari (auxiliar de Tucumán), Iván Dornelles (auxiliar de Buenos Aires), Luis Collazuol (emérito de Concordia) y Luis Alberto Fernández (emérito de Rafaela). Con delegaciones de 41 diócesis de todo el país y más miembros de la comunidad de la provincia, la misa fue el cierre perfecto del encuentro que tuvo como lema “Peregrinos de esperanza, alegres en la misión”.
Mensaje
En su homilía, monseñor Lozano pidió por una serie de cosas. “Que este fuego del Espíritu Santo, encendido en nuestros corazones, nos transforme en portadores de esperanza”, expresó. Además, alentó a los niños, jóvenes y adultos que colmaban el piso y las gradas del Palacio de los Deportes, “adoren a Jesús, compartan la fe en comunidad, a que escuchen a los desalentados y a quienes se les apagó el entusiasmo. “
“Alentemos los sueños de una Iglesia más viva, sinodal, misionera y en salida hacia las periferias. Soñemos que en nuestras comunidades, compuestas por varones y mujeres atravesados por la fragilidad y la debilidad, es posible vivir el mandamiento nuevo del amor. Convencidos que “la misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo”, por quienes sufren, por los que esperan, por quienes siguen soñando y luchando”, agregó.
Asimismo, expresó: “Pidamos hoy, en esta clausura, que el Espíritu Santo nos renueve en ese ardor, nos haga valientes, nos inspire en la creatividad, humildes y audaces, capaces de amar como Jesús amó. Que cada rincón de nuestra patria, cada hogar, cada comunidad, vea en nuestro testimonio la presencia viva de Jesucristo, amado y seguido”.
“Caminemos con confianza, como Iglesia viva y samaritana, llevando la alegría del Evangelio a todas partes. Que la Acción Católica siga siendo signo de unidad y esperanza en la Argentina, fermento evangélico en la sociedad”, concluyó.
Mensaje de la presidenta
Claudia Carbajal, quien presidirá la Institución por segundo trienio consecutivo, también pudo hablarle a los presentes y dio su mensaje. “No es tiempo para estar distraídos, ni para el desánimo. Es tiempo de la esperanza activa que nace del encuentro con Jesús, que se ha hecho pan para todos.
“Ante tanta palabra hiriente o cruel, nosotros queremos anunciar la Palabra que, como buena noticia, nos impulsa cada vez más a una renovada misión en medio de la vida de todos los días, donde tu compromiso, sí! el tuyo, el de ella, el de él, el mío, puede ayudar a transformar el mundo”, añadió.
Y agregó: “Derribemos los muros que separan y tejamos puentes, generemos encuentros, dialoguemos, abracemos a quien sufre, generemos estructuras de bien. Hagamos posible esa red que en cada gesto de todos los días viva y realice los valores del Evangelio de Jesús, que no son otros que la justicia, la paz, la misericordia, la verdad, el bien , que el mundo necesita”.
Actividades
El encuentro comenzó el viernes, continuó el sábado y culimnó ayer con varias actividades. Los actos centrales del viernes dieron inicio en la Casa Histórica y fueron seguidos por una misa concelebrada por 16 obispos a lfrente a la Catedral, ante una multitud estimada entre 7.000 y 8.000 personas. El sábado hubo lugar para la catequesis, reflexiones, trabajos grupales y concluyó con un acto popular en la Plaza Independencia, con la participación de Coqui Sosa, Siempre Tucumán, Los Intérpretes y la banda católica de cumbia “Toco para Dios”. Además, se realizaron misiones en distintos puntos de la capital, según informó el AICA. Se trata de la tercera vez que Tucumán es sede de esta asamblea nacional, tras las ediciones de 1973 y 1993.
La asamblea de este año coincidió con la tradicional bajada de la Virgen de la Merced, dando inicio al mes patronal en Tucumán.
Anuncio de autoridades: Claudia Carabajal, otra vez presidenta
El presidente de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, monseñor Martín Fassi dio lectura al decreto con el que se designó como presidenta del Consejo Nacional de ACA a Claudia Carbajal, de la diócesis de San Martín (por segundo trienio seguido); y a Cristian Bernachea (Corrientes) y Walter Errecalde (Mar del Plata), como vicepresidentes primero y segundo respectivamente, para el período 2025-28. Además dio a conocer la decisión del Episcopado al designar a monseñor Jorge Lozano como asesor general y a monseñor Luis Alberto Fernández como vice asesor de la Institución.