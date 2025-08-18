El cierre de la Asamblea Federal de la Acción Católica convocó a casi 5.000 personas en el Palacio de los Deportes

Actividades

El encuentro comenzó el viernes, continuó el sábado y culimnó ayer con varias actividades. Los actos centrales del viernes dieron inicio en la Casa Histórica y fueron seguidos por una misa concelebrada por 16 obispos a lfrente a la Catedral, ante una multitud estimada entre 7.000 y 8.000 personas. El sábado hubo lugar para la catequesis, reflexiones, trabajos grupales y concluyó con un acto popular en la Plaza Independencia, con la participación de Coqui Sosa, Siempre Tucumán, Los Intérpretes y la banda católica de cumbia “Toco para Dios”. Además, se realizaron misiones en distintos puntos de la capital, según informó el AICA. Se trata de la tercera vez que Tucumán es sede de esta asamblea nacional, tras las ediciones de 1973 y 1993.