Con una misa en la plaza Independencia, comenzó la Asamblea Federal de la Acción Católica

Ayer arrancó el encuentro de la Asamblea Federal de la Acción Católica, bajo el lema “Peregrinos de esperanza, alegres en la visión”.
La asamblea convoca a más de 4.000 peregrinos provenientes de 42 diócesis de todo el país. Los actos centrales dieron inicio a las 16.30 en la Casa Histórica, seguidos por una misa concelebrada por 16 obispos a las 18.30, frente a la Catedral, ante una multitud estimada entre 7.000 y 8.000 personas.
Compromiso
Monseñor Carlos Sánchez subrayó el compromiso de la comunidad: “Queremos mostrarle al país la profunda devoción mariana y la piedad popular que caracteriza al norte argentino”.
La asamblea coincidió con la tradicional bajada de la Virgen de la Merced, dando inicio al mes patronal en Tucumán.
Hoy jóvenes y adultos de la Acción Católica realizarán misiones en distintos puntos de San Miguel de Tucumán y el encuentro culminará mañana. Se trata de la tercera vez que Tucumán es sede de esta asamblea nacional, tras las ediciones de 1973 y 1993.