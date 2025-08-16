Con una misa en la plaza Independencia, comenzó la Asamblea Federal de la Acción Católica

La asamblea convoca a más de 4.000 peregrinos provenientes de 42 diócesis de todo el país. Los actos centrales dieron inicio a las 16.30 en la Casa Histórica, seguidos por una misa concelebrada por 16 obispos a las 18.30, frente a la Catedral, ante una multitud estimada entre 7.000 y 8.000 personas.