Un tiroteo en Nueva York deja tres muertos

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Un violento tiroteo tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en el distrito de Brooklyn, en Nueva York y dejó en shock a toda la ciudad.
Según informaron las autoridades ayer por la mañana, el incidente ocurrió en un restaurante del barrio Crown Heights y derivó en tres víctimas fatales y más de una decena de heridos.
Los investigadores creen que hasta cuatro personas abrieron fuego con múltiples armas en Taste of the City Lounge, en el barrio de Crown Heights, después que estallara “una disputa” poco antes de las 3.30 de la mañana.
El tiroteo parecía estar relacionado con pandillas, y se cree que los disparos partieron de al menos cuatro tiradores informó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.
“Es un terrible tiroteo que ocurrió en la ciudad de Nueva York”, señaló Tisch en conferencia de prensa, calificando más tarde los asesinatos como “un acto de violencia trágico y sin sentido”.
El crimen es el segundo tiroteo masivo en semanas en la ciudad de Nueva York durante un año que, contradictoriamente, ha visto una disminución de la violencia armada. El 29 de julio, un hombre recorrió una torre de oficinas en Manhattan con un fusil, hirió a una persona y mató a otras cuatro, entre ellos, un policía.
El alcalde, Eric Adams, dijo que ambos tiroteos recientes sólo refuerzan por qué trabajan en las sacar las armas de las calles. “Este es el segundo en semanas, y no queremos que esto se convierta en un curso normal de violencia en nuestra ciudad”, destacó.
Los heridos del tiroteo de ayer fueron atendidos en hospitales por lesiones que no pusieron en peligro sus vidas, señaló Tisch.
Las edades de las víctimas oscilan entre los 19 y los 61 años. Un adolescente de 19 años murió en el lugar y otros dos hombres, de 35 y 27 años, murieron después de ser trasladados a un hospital.
Los investigadores encontraron al menos 42 casquillos de armas de calibres 9 mm y .45 y un arma de fuego en una calle cercana.
Adams indicó que se movilizaron equipos de gestión de crisis para proporcionar servicios y facilitar esfuerzos de mediación con los amigos y familiares de las víctimas a fin de tratar de impedir cualquier represalia. Pidió que quienes tengan información sobre el tiroteo ayuden a los investigadores llamando a la línea de alto al crimen de la policía de Nueva York.
Hasta anoche no había detenidos por el tiroteo.
“Si estabas dentro del club, si escuchaste a individuos hablando sobre este tiroteo, si viste a alguien huyendo del lugar, cada pieza de información nos permitirá armar el rompecabezas”, dijo Adams.
El restaurante que ofrece gastronomía caribeña y estadounidense, había cerrado alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, minutos antes de que ocurra el ataque. En el lugar se montó un fuerte operativo por varias cuadras que incluye la presencia de ambulancias y patrulleros.