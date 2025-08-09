Tiroteo en Times Square: un adolescente de 17 años abrió fuego en la vía pública de Nueva York

Un tiroteo en Times Square esta madrugada dejó a tres personas heridas, según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD). Un sospechoso de 17 años quedó detenido y está bajo custodia policial.
El incidente ocurrió alrededor de la 1.20, en la intersección de West 44th Street y 7th Avenue, una zona muy concurrida en el corazón de Manhattan. La policía dijo que el tiroteo se produjo tras una discusión.
Las víctimas incluyen a una mujer de 18 años que sufrió una herida en el cuello, un hombre de 19 años y un hombre de 65 años, ambos con heridas en la parte inferior del cuerpo. Los tres fueron trasladados al Hospital Bellevue y se encuentran en condición estable.
Investigan los motivos del tiroteo
"Los oficiales detuvieron rápidamente al sospechoso y recuperaron un arma de fuego en la escena", dijo un portavoz del NYPD. Los cargos contra el adolescente están pendientes mientras la policía continúa investigando el motivo detrás del tiroteo y los detalles de la discusión que lo precedió.
Muchas personas huían de la zona mientras los agentes de policía atendían a los heridos. Tras el tiroteo, la policía acordonó partes de 7th Avenue y Broadway, con varios coches patrulla en la zona mientras los investigadores recogían pruebas.
El incidente se produjo en medio de un clima político donde la delincuencia y la seguridad pública se convirtieron en temas centrales en la próxima elección para alcalde de Nueva York. El New York Times informó que la delincuencia en zonas concurridas es una preocupación particular para los votantes.
Si bien la ciudad experimentó una disminución general en los tiroteos en lo que va de 2025, con las cifras más bajas registradas y una disminución del 23% con respecto al año pasado, según datos del NYPD, incidentes como este tiroteo en Times Square resaltan los desafíos continuos en mantener la seguridad pública en la ciudad.