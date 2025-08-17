Una travesía de padre e hijo que será inolvidable

“Es una experiencia muy linda correr con tu hijo, un sueño cumplido”, expresó emocionado al finalizar la carrera. Para él, compartir la montaña y el esfuerzo con su hijo va más allá del resultado deportivo. “Lo más difícil siempre son las subidas. Acá hay muchas y todas distintas. Es un terreno muy diferente al de Mendoza”, contó.