Una travesía de padre e hijo que será inolvidable

Entre las miles de bicicletas que rodaron en la 31ª edición del Trasmontaña, una de las historias más emotivas fue la de Ismael, quien corrió en la categoría Padre e Hijo acompañado de su pequeño.
“Es una experiencia muy linda correr con tu hijo, un sueño cumplido”, expresó emocionado al finalizar la carrera. Para él, compartir la montaña y el esfuerzo con su hijo va más allá del resultado deportivo. “Lo más difícil siempre son las subidas. Acá hay muchas y todas distintas. Es un terreno muy diferente al de Mendoza”, contó.
La preparación del dúo tuvo la guía de Fede Sarto, con quien entrenan regularmente. Sin embargo, su participación en Tucumán es casi exclusiva para este evento: “Venimos solamente para el Trasmontaña”, finalizaron.