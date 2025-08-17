Agustín Durán y Juan Ignacio Goudailliez son los nuevos ganadores del Trasmontaña

14:16 hs

El arquero de la Reserva de Atlético dijo presente en La Sala

En medio de la marea de bikers que este domingo coparon La Sala para vivir una nueva edición del Trasmontaña, también se hizo lugar un representante de Atlético Tucumán. Enrique Maza, arquero de la Reserva, acompañó a su cuñado Rafael Olveira, que participó de la tradicional competencia de mountain bike.

“Vine a verlo correr. Salió alrededor de las 12.15, pero no sé bien a qué hora estará llegando”, comentó Maza, que compartió la espera junto a Fabián Sogno, dirigente del “Decano”, y Marcos Fernández Bulacio.

El juvenil reconoció que, aunque no conoce todos los detalles de la carrera, entiende la magnitud del evento: “Sé que es una prueba conocida, que viene mucha gente de todo el país. Es muy importante para Tucumán”.

Maza, nacido en Catamarca, también tuvo un gesto hacia sus comprovincianos: “Hay bastantes ciclistas catamarqueños, como Alvarito Macías. Le deseo lo mejor para él. Catamarca es una provincia que saca muchos deportistas en distintas disciplinas y está bueno que así sea”.

Con su impronta joven y su apellido ya ligado al arco “decano”, el guardameta no se perdió la chance de mezclarse con una de las competencias deportivas más populares del NOA, donde la pasión por el pedal une a provincias y familias enteras.