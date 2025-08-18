 Una “escuela sobre ruedas” va recorriendo los barrios
Educación

Una “escuela sobre ruedas” va recorriendo los barrios

Son aulas-talleres móviles en las que se ofrece capacitación gratuita en distintos oficios, con certificación oficial. Hoy estarán en Villa Amalia.

EL TRAILER DE PANADERÍA. En el barrio Sarmiento aprendieron a hacer facturas con crema pastelera, medialunas, tortillas y toda clase de panes.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Ministerio de Educación de Tucumán, Villa Alem, Barrio San Cayetano, Villa Amalia
