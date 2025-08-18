En una feria de ciencias se escuchó el grito de libertad

Para conocer

En Villa Urquiza hay una gran variedad de ofertas educativas: primario, secundario y formación profesional para jóvenes y adultos, además de talleres socioeducativos que les sirven a los estudiantes para acceder a ciertos beneficios en relación a su condición de privación de libertad, explica Héctor Bravo, vicedirector de la escuela de oficios del penal y del CEJA Lucas Córdoba. En esta modalidad hay alrededor de 400 alumnos en los distintos niveles. “Lo que buscamos con la educación es que ellos vuelvan a resignificar su historia personal. Pensamos la escuela como un espacio donde puedan volver la mirada atrás, a lo que fue su vida, y luego proyectar algo nuevo, con otras herramientas y potencialidades”, reflexiona.