Cartas de lectores: La inteligencia entrenada

El aprendizaje humano es un proceso amplio y profundo que implica razonar, integrar conocimientos, alcanzar comprensión y aplicar lo aprendido. En cambio, el entrenamiento es más estructurado y dirigido: busca incorporar habilidades específicas mediante repeticiones, con un objetivo definido. Es práctico y no siempre requiere comprender lo que se ejecuta. Al entrenar un modelo de Inteligencia Artificial (IA), se lo expone a grandes volúmenes de datos, lo que le permite ajustar sus parámetros internos para “aprender” patrones de respuesta. Cuando la IA “piensa”, en realidad procesa información siguiendo esquemas preestablecidos o adquiridos, pero sin comprensión genuina ni emociones reales, que solo puede simular. Al entrenarse con millones de textos humanos, los modelos reproducen -de modo probabilístico- rasgos del pensamiento humano, generando respuestas basadas en patrones lingüísticos internalizados. La máquina carece absolutamente de consciencia. Las personas, por su parte, poseen un grado menor al que suele atribuírseles. Muchas de nuestras acciones diarias provienen de hábitos acríticos y, a veces, automáticos. La repetición otorga fluidez a lo aprendido. Metafóricamente, en este punto, nos asemejamos a la IA: el entrenamiento es un denominador común. Cabe señalar que, mientras hablamos, producimos palabras a una velocidad que supera ampliamente lo que podemos procesar con plena conciencia. Por eso, la analogía con la IA cobra aquí mayor sentido. Incluso un intelectual, al argumentar frente a sus pares, se apoya más en el entrenamiento y la experiencia que en la elección deliberada de cada palabra. Es ese entrenamiento intelectual el que le permite articular con lucidez sus pensamientos, haciendo que emerjan casi automáticamente las palabras -o sus equivalentes- que mejor los representan. Como vimos, el entrenamiento se manifiesta con fuerza incluso en los niveles más elevados del pensamiento.