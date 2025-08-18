 Cartas de lectores: La inteligencia entrenada
Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La inteligencia entrenada
Hace 5 Hs

El aprendizaje humano es un proceso amplio y profundo que implica razonar, integrar conocimientos, alcanzar comprensión y aplicar lo aprendido. En cambio, el entrenamiento es más estructurado y dirigido: busca incorporar habilidades específicas mediante repeticiones, con un objetivo definido. Es práctico y no siempre requiere comprender lo que se ejecuta. Al entrenar un modelo de Inteligencia Artificial (IA), se lo expone a grandes volúmenes de datos, lo que le permite ajustar sus parámetros internos para “aprender” patrones de respuesta. Cuando la IA “piensa”, en realidad procesa información siguiendo esquemas preestablecidos o adquiridos, pero sin comprensión genuina ni emociones reales, que solo puede simular. Al entrenarse con millones de textos humanos, los modelos reproducen -de modo probabilístico- rasgos del pensamiento humano, generando respuestas basadas en patrones lingüísticos internalizados. La máquina carece absolutamente de consciencia. Las personas, por su parte, poseen un grado menor al que suele atribuírseles. Muchas de nuestras acciones diarias provienen de hábitos acríticos y, a veces, automáticos. La repetición otorga fluidez a lo aprendido. Metafóricamente, en este punto, nos asemejamos a la IA: el entrenamiento es un denominador común. Cabe señalar que, mientras hablamos, producimos palabras a una velocidad que supera ampliamente lo que podemos procesar con plena conciencia. Por eso, la analogía con la IA cobra aquí mayor sentido. Incluso un intelectual, al argumentar frente a sus pares, se apoya más en el entrenamiento y la experiencia que en la elección deliberada de cada palabra. Es ese entrenamiento intelectual el que le permite articular con lucidez sus pensamientos, haciendo que emerjan casi automáticamente las palabras -o sus equivalentes- que mejor los representan. Como vimos, el entrenamiento se manifiesta con fuerza incluso en los niveles más elevados del pensamiento.

Jorge Ballario

jballario@coyspu.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar
1

¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador
2

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?
3

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud
4

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia
5

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan
6

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Más Noticias
Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Comentarios