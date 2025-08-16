Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Este viernes, el humorista fue el artista invitado a “Otro día perdido”, el programa que conduce Mario Pergolini. En el aire, hizo un repaso por momentos icónicos de su vida y su carrera y no pudo evitar compartir uno de los episodios más tiernos de su vida: los inicios de su relación con Natalia, su actual pareja y hermana de Julieta Prandi.