Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Frente a cámaras puede ser desinhibido, canchero, divertido y hasta atrevido. Pero Fredy Villarreal siempre tuvo una marcada faceta de caballero y es quizás eso lo que logró mantener su romance de perfil bajo, tranquilo y sereno durante más de cinco años.
Este viernes, el humorista fue el artista invitado a “Otro día perdido”, el programa que conduce Mario Pergolini. En el aire, hizo un repaso por momentos icónicos de su vida y su carrera y no pudo evitar compartir uno de los episodios más tiernos de su vida: los inicios de su relación con Natalia, su actual pareja y hermana de Julieta Prandi.
Los inicios del romance para Fredy Villarreal con Natalia Prandi
Cuando apenas empezaba a hacer sus primeras salidas juntos, la prensa rosa especuló con un amorío entre Fredy Villarreal y Julieta Prandi, por el sorprendente parecido entre la actriz y su hermana menor. La relación inició en Villa Carlos Paz, en la temporada de verano de 2020, cuando Julieta todavía estaba en pareja con Claudio Contardi y se había alejado de su familia por su presión.
Natalia y el humorista empezaron a conocerse entre reuniones y encuentros casuales después de las reuniones. En ese entonces, Villarreal formaba parte del elenco de una de las obras del verano. Pero el flechazo fue casi instantáneo y pese a vivir en países diferentes –ella vive en Chile–, lograron avanzar cinco años en una relación casi oculta, sin polémicas, pero con una enorme felicidad.
Según quienes presenciaron los primeros acercamientos, él quedó encantado con las vibras y las charlas que podía mantener con la hermana de su compañera de elenco. Mientras él actuaba, ella modelaba pero la mayor parte de su tiempo lo hizo en Chile.
La familia Prandi en el centro de las miradas
Esta semana se conoció la resolución del juicio de Julieta brandy contra Claudio Contardi, su ex esposo, acusado de violación sexual. En línea con el perfil que siempre mantuvo, Natalia viajó a Argentina para acompañar a su hermana durante la última instancia del proceso judicial.
Durante todo el juicio, la modelo se mantuvo alejada de las cámaras, dándole prioridad a las necesidades de Julieta y de su familia más allegada. En las redes sociales no suele publicar imágenes con su pareja así como tampoco él lo hace por dedicar sus historias principalmente a sus hijos.