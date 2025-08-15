El contundente mensaje de apoyo de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras la condena de su ex marido

Tras conocerse la condena a 19 años de prisión de Claudio Contardi por abuso sexual agravado, Julieta Ortega utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a su cuñada, Julieta Prandi y criticar a quienes cuestionaron la veracidad de su testimonio.
Las repercusiones por el caso de Julieta Prandi continúan. Ayer, la modelo y conductora dialogó con Ángel de Brito y reveló detalles estremecedores del calvario que vivió durante su relación con Contardi. Entre otras cosas, contó que llegó a enfermarse como consecuencia del estrés y que Contardi hasta le llegó a sugerir que haga un testamento.
Julieta Ortega apoyó a Julieta Prandi con un contundente mensaje
En una historia de Instagram, la actriz, que es hermana de la pareja de Prandi, se preguntó por qué la "preocupación" por las "falsas denuncias" surge precisamente cuando se condena a un agresor.
Con una fuerte metáfora, comparó la "violencia intrafamiliar" con un elefante y las "falsas denuncias" con una pulga, sugiriendo que la atención se desvía del problema principal. Para cerrar su mensaje, Ortega compartió una de las declaraciones de su cuñada, en la que Prandi manifestaba su alivio y gratitud por haber sido validada por la Justicia.
Ana Paula Dutil contó lo que le dijeron sus hijos sobre Julieta Prandi y Claudio Contardi
El viernes pasado, Ana Paula Dutil habló en Desayuno Americano sobre el juicio que Julieta Prandi le inició a Claudio Contardi por abuso sexual agravado y violencia de género. La ex pareja de Emanuel Ortega, actual novio de la conductora, dio su punto de vista sobre lo que está pasando. Vale aclarar que entre ellos tuvieron dos hijos, que tienen relación con la actriz.
“Yo conozco la causa por los medios, como la conocen todos. En lo personal, puedo hablar por lo que me cuentan mis hijos. Sé que es una persona amorosa, que se desvive por ellos y también por sus hijos. Es generosa y le pone cuerpo y alma a todo”, aseguró.
La ex pareja de Ortega sorprendió al compartir un dato que, según ella, refleja la personalidad de Prandi: “El fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana tendría que enfrentar lo del juicio. No sabía que comenzaba ahora”.
En cuanto a su relación con la modelo, Ana Paula precisó: “En los últimos años, entendimos todos que vamos a ser familia toda la vida. No soy su amiga, repito, soy la madre de los hijos de su actual pareja y como tal puedo decir que es una mujer a la que yo admiro”.