 El contundente mensaje de apoyo de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras la condena de su ex marido
Secciones
SociedadActualidad

El contundente mensaje de apoyo de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras la condena de su ex marido

La hermana de Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo, compartió un sentido texto para su cuñada y cuestionó a las personas que desconfían de las versiones de las víctimas.

Julieta Ortega manifestó su apoyo a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi Hola
Hace 1 Hs

Tras conocerse la condena a 19 años de prisión de Claudio Contardi por abuso sexual agravado, Julieta Ortega utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a su cuñada, Julieta Prandi y criticar a quienes cuestionaron la veracidad de su testimonio. 

Las repercusiones por el caso de Julieta Prandi continúan. Ayer, la modelo y conductora dialogó con Ángel de Brito y reveló detalles estremecedores del calvario que vivió durante su relación con Contardi. Entre otras cosas, contó que llegó a enfermarse como consecuencia del estrés y que Contardi hasta le llegó a sugerir que haga un testamento. 

Julieta Ortega apoyó a Julieta Prandi con un contundente mensaje

En una historia de Instagram, la actriz, que es hermana de la pareja de Prandi, se preguntó por qué la "preocupación" por las "falsas denuncias" surge precisamente cuando se condena a un agresor. 

Con una fuerte metáfora, comparó la "violencia intrafamiliar" con un elefante y las "falsas denuncias" con una pulga, sugiriendo que la atención se desvía del problema principal. Para cerrar su mensaje, Ortega compartió una de las declaraciones de su cuñada, en la que Prandi manifestaba su alivio y gratitud por haber sido validada por la Justicia.

Ana Paula Dutil contó lo que le dijeron sus hijos sobre Julieta Prandi y Claudio Contardi

El viernes pasado, Ana Paula Dutil habló en Desayuno Americano sobre el juicio que Julieta Prandi le inició a Claudio Contardi por abuso sexual agravado y violencia de género. La ex pareja de Emanuel Ortega, actual novio de la conductora, dio su punto de vista sobre lo que está pasando. Vale aclarar que entre ellos tuvieron dos hijos, que tienen relación con la actriz.

“Yo conozco la causa por los medios, como la conocen todos. En lo personal, puedo hablar por lo que me cuentan mis hijos. Sé que es una persona amorosa, que se desvive por ellos y también por sus hijos. Es generosa y le pone cuerpo y alma a todo”, aseguró.

La ex pareja de Ortega sorprendió al compartir un dato que, según ella, refleja la personalidad de Prandi: “El fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana tendría que enfrentar lo del juicio. No sabía que comenzaba ahora”.

En cuanto a su relación con la modelo, Ana Paula precisó: “En los últimos años, entendimos todos que vamos a ser familia toda la vida. No soy su amiga, repito, soy la madre de los hijos de su actual pareja y como tal puedo decir que es una mujer a la que yo admiro”.

Temas Julieta Prandi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi: Es incapaz de reinsertarse en la sociedad

El abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi: "Es incapaz de reinsertarse en la sociedad"

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Cuándo se conocerá la sentencia a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi

Cuándo se conocerá la sentencia a Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi

Se conoció la primera foto de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, preso

Se conoció la primera foto de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, preso

Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios