El contundente mensaje de apoyo de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras la condena de su ex marido

La ex pareja de Ortega sorprendió al compartir un dato que, según ella, refleja la personalidad de Prandi: “El fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana tendría que enfrentar lo del juicio. No sabía que comenzaba ahora”.