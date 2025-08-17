Franco Fiumara: “Juicios en ausencia, un cambio histórico para que no impere la impunidad”

-Es un cambio de paradigma histórico para la República Argentina. Este instituto existe en países como Francia e Italia desde finales del siglo XVIII. Para no irnos tan atrás, recordemos que fue decisivo en los juicios de Nüremberg: allí, por iniciativa de uno de los jueces que redactó el Estatuto del Tribunal, se incluyó el juicio en ausencia para evitar que se cayeran los eslabones de la cadena de mando nazi. Así se pudo condenar, por ejemplo, a Martin Bormann. Más cerca en el tiempo, Francia lo aplicó tras los atentados de 2015: al no poder notificar formalmente a todos los acusados, pero sí constatar que conocían la existencia del proceso, se los tuvo por notificados y se los juzgó en ausencia. Ese juicio duró cinco años, algo impensable con nuestro sistema tradicional. La clave es que siempre se hace bajo el amparo de las víctimas, que son el centro del proceso.