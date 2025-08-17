Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

El lunes 24 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, cuya celebración fue trasladada desde el jueves 20 para armar este puente. Adicionalmente, el año 2025 aún cuenta con otros feriados importantes en su recta final. Estos incluyen el lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el jueves 25 de diciembre por Navidad.