Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Después de este domingo 17 de agosto, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una pregunta recurrente entre los argentinos es cuándo será la próxima oportunidad para un descanso. El interes para organizar actividades en los próximos días libres en el calendario nacional buscan anticipar los próximos fines de semana largos.
La anticipación por el siguiente feriado es notable, especialmente para aquellos que desean planificar una escapada. La búsqueda de estas fechas clave en el calendario es una constante entre la población, demostrando el valor que se le da a cada oportunidad de desconexión.
Cuándo es el próximo feriado en Argentina
De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado en Argentina, después del domingo 17 de agosto, será el domingo 12 de octubre. Esta fecha está dedicada a la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es importante destacar que, para desilusión de algunos, septiembre no contará con ningún feriado.
Dado que el 12 de octubre cae en domingo, este feriado solo beneficiará a aquellas personas cuyas jornadas laborales incluyan ese día. No se habrá un fin de semana largo en esta ocasión específica. Por lo tanto, quienes anhelan un descanso prolongado deberán esperar un poco más en el transcurso del año.
¿Los feriados que quedan en 2025?
El próximo fin de semana largo en Argentina está programado para noviembre, ofreciendo un total de cuatro días de descanso. Este período abarcará desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. El viernes 21 ha sido designado como un día no laborable con fines turísticos, complementando así el feriado del lunes 24.
El lunes 24 de noviembre se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, cuya celebración fue trasladada desde el jueves 20 para armar este puente. Adicionalmente, el año 2025 aún cuenta con otros feriados importantes en su recta final. Estos incluyen el lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el jueves 25 de diciembre por Navidad.