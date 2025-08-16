Se viene el Día del Niño: ¿qué juguetes eligen los tucumanos?

En la antesala del Día del Niño, el microcentro tucumano empieza a recuperar movimiento tras el feriado cde ayer on fines turísticos. Las vidrieras ya exhiben a los protagonistas indiscutidos de esta temporada: los “labubus”, unos peluches de origen asiático que se pusieron de moda en los últimos meses y que hoy son furor entre los más chicos.