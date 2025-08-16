 Se viene el Día del Niño: ¿qué juguetes eligen los tucumanos?
Se viene el Día del Niño: ¿qué juguetes eligen los tucumanos?

Desde la Cámara de Comercio dijeron que los locales abrirán este sábado en horario corrido, de 9 a 21

Locura por los muñecos Labubu
Hace 4 Hs

En la antesala del Día del Niño, el microcentro tucumano empieza a recuperar movimiento tras el feriado cde ayer on fines turísticos. Las vidrieras ya exhiben a los protagonistas indiscutidos de esta temporada: los “labubus”, unos peluches de origen asiático que se pusieron de moda en los últimos meses y que hoy son furor entre los más chicos. 

Los comerciantes explican que, además de los originales, que rondan entre los $23.000 y $45.000, abundan las réplicas -conocidas popularmente como “chafufus”- mucho más accesibles para los bolsillos ajustados de las familias.

“Los papás buscan precios, consultan, comparan y recién ahí deciden. El ticket promedio ronda los $20.000”, contó Yanina, vendedora de un local céntrico que ofrece desde peluches hasta accesorios de moda infantil, como vinchas, gloss y toallitas inspiradas en tendencias de redes sociales.

Las compras, sin embargo, se hacen sentir en un contexto económico difícil. “Estamos con una crisis tremenda, no hay plata en la calle. Antes te dabas el gusto de comprar cosas más caras, hoy te ajustás totalmente”, relató Anita, mamá de un niño de cinco años.

A la par de los clásicos juguetes, también aparecen otros artículos que reflejan cambios en las preferencias: kits de maquillaje, accesorios para el pelo y productos de estética infantil son cada vez más demandados, en sintonía con la influencia de plataformas digitales y los filtros de moda.

Más allá de las tendencias efímeras, los comerciantes coinciden en que el clima y el feriado afectaron las ventas. Sin embargo, confían en que el sábado se viva el mayor movimiento en el centro.

Desde la Cámara de Comercio confirmaron que los locales abrirán este fin de semana en horario corrido, de 9 a 21, con el objetivo de aprovechar al máximo la previa del Día del Niño.

