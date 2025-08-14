Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

El tercer fin de semana de agosto ha generado debate, ya que coincide con el feriado del 17 de agosto, lo que lleva a muchos a preguntarse cómo afectará sus horarios de trabajo. Como ya es costumbre, los argentinos están pendientes del calendario para ver cuándo será el próximo feriado y si podrán disfrutar de un fin de semana largo.
Afortunadamente, este mes sí habrá un período de tres días de descanso, aunque no se trata de un feriado para todos. En su lugar, será un fin de semana puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.
¿Es feriado el lunes 18 de agosto?
El próximo feriado que sigue en el calendario es el del 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La duda surge porque este año el 17 de agosto cae domingo, es decir que, en principio, no quita un día hábil de la semana.
Según definió el Gobierno nacional, "el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado". Así figura en la web del Ministerio del Interior. En otras palabras, el viernes previo que "se suma" al fin de semana solo podrá se disfrutado por algunas áreas, como suele ocurrir con estas jornadas particulares, pero no será un feriado propiamente dicho. El feriado quedará el domingo, algo que tendrá poco impacto ya que es un día en el que habitualmente la actividad disminuye.
En muchos casos, quedará en manos de los empleadores la decisión de convocar a trabajar ese viernes 15 como un día común y corriente o dejar la jornada libre. Esta medida tiene que ver con la política del gobierno de Javier Milei con respecto a los feriados puentes tradicionales, a los cuales ha decidido reemplazar por "días no laborables". ¿Y qué pasa con el lunes 18 de agosto? Absolutamente nada. No es feriado. No es día no laborable. Es simplemente un día más.