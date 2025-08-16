Juicio por YPF: Argentina obtuvo una prórroga y evitó la entrega de acciones

La prórroga fue concedida tras la solicitud de los abogados defensores de Argentina, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Las fuentes del caso indicaron que esta decisión es de carácter administrativo y podría ser objeto de nuevas apelaciones. Actualmente, se están tramitando dos apelaciones formales: una contra la sentencia inicial y otra contra la orden de entrega de las acciones de YPF. La resolución de la segunda apelación podría extenderse hasta por dos años.