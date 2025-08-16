Este sábado por la tarde, murió el actor Alberto Martín a los 81 años. La triste noticia la dio el productor Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial del Multiteatro.“Desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia".
El reconocido actor, que contaba con una extensa trayectoria, se había mantenido alejado de los medios durante el último año. Su última aparición fue en Mañanísima en 2024, programa conducido por Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.
¿De qué murió el famoso actor Alberto Martín y cómo fueron sus últimos días?
El mundo del espectáculo quedó impactado tras la muerte de Alberto Martín. El galán de emblemáticas novelas y obras de teatro se encontraba internado por una enfermedad terminal que se agravó hasta su deceso.
En 2021, Martín contó que sus médicos le habían encontrado un tumor en el ojo derecho, aunque se sentía optimista ante la posibilidad de mejorar su diagnóstico. “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo”, había dicho por aquellos días.
Pese a la gravedad del diagnóstico, el actor siempre mantuvo una actitud muy positiva, para llevar tranquilidad a sus eternos fans pero además a su propia familia.
La tristeza de Carmen Barbieri por la muerte de Alberto Martín: “Mi corazón está roto”
En diálogo con TN Show, Carmen Barbieri lamentó la muerte de su amigo y mano derecha. Entre lágrimas, dijo en un audio: “Gran tristeza. Mi corazón roto”.
Según contó Juan Curubeto, abogado y representante de la artista, ella está “muy triste. Justo está en Corrientes con Enemigas íntimas junto Luisa Albinoni. Se enteró allá y muy triste, llorando. Sabía que venía con el estado de salud delicado y este desenlace, que no llegó a verlo”.
Alberto Martín y Carmen Barbieri compartieron escenario varias veces en el teatro de revista. De hecho, en los ’80 y ’90 eran dupla bastante frecuente en espectáculos de la calle Corrientes, porque él era el galán cómico ideal para acompañar a una figura explosiva como la vedette.