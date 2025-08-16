A los 81 años, murió el reconocido actor Alberto Martín

Alberto Martín, una de las grandes figuras del espectáculo argentino

Su versatilidad se reflejó en la diversidad de su filmografía televisiva, que incluyó unitarios como Alta comedia y Crónica de un gran amor, así como ciclos que marcaron época, como Mesa de noticias. A lo largo de las décadas, su presencia en la pantalla chica fue constante, adaptándose a los cambios del medio y manteniéndose vigente.