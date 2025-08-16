A los 81 años, murió el reconocido actor Alberto Martín

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino. A los 81 años, falleció Alberto Martín después de permanecer varios días internado debido a un delicado cuadro de salud
La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Multiteatro, que expresó su pesar ante la pérdida: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.
Luis Alberto Di Feo, conocido artísticamente como Alberto Martín, nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín, Argentina. Desde su niñez, manifestó una clara vocación artística que marcaría su destino profesional. Con apenas seis años, debutó en la película La muerte está mintiendo (1950), un inicio que anticipaba una vida profundamente vinculada al mundo del espectáculo.
El cambio a su nombre artístico consolidó una identidad reconocible por el público y le permitió construir una carrera sólida a lo largo de décadas. Su temprano ingreso al cine sentó las bases para un recorrido diverso, atravesando distintos géneros y formatos, y desarrollando una resiliencia y adaptabilidad que caracterizaron toda su trayectoria.
La televisión fue el medio donde Martín alcanzó mayor reconocimiento. Participó en series emblemáticas como Su comedia favorita (1965), Gutierritos (1975) y Los hijos de López (1979–1980), consolidándose como una figura central y dejando un recuerdo imborrable en varias generaciones de televidentes.
Alberto Martín, una de las grandes figuras del espectáculo argentino
Su versatilidad se reflejó en la diversidad de su filmografía televisiva, que incluyó unitarios como Alta comedia y Crónica de un gran amor, así como ciclos que marcaron época, como Mesa de noticias. A lo largo de las décadas, su presencia en la pantalla chica fue constante, adaptándose a los cambios del medio y manteniéndose vigente.
En años recientes, Martín amplió aún más sus registros. Formó parte de tiras contemporáneas como Solamente vos (2013), Los ricos no piden permiso (2016) y Quiero vivir a tu lado (2017). Además, participó en el mundo del magazine y los ciclos matutinos, colaborando como cocinero en Mañanísima, junto a Carmen Barbieri, combinando su talento actoral con su pasión por la gastronomía.