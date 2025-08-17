Vero Paz les canta a los niños en “Pum-Pum al cerro voy”

Hace una década, Vero Paz se afincó en España pero sin perder sus lazos con su Tucumán de origen. Cada regreso tiene novedades y esta vez es el álbum infantil “Pum-Pum al cerro voy”, que presentará esta tarde dentro del evento por el Día del Niño que organiza Espacio Rayuela en el complejo Las Cañas de Yerba Buena, desde las 16. La entrada es gratuita, y se pasará una gorra para reunir fondos para el tratamiento médico de Lorenzo Tacla en México.
“Está montado como un espectáculo para niños, además del disco disponible en las plataformas digitales, y pronto se editará como libro infantil. Escribí el cuento y las canciones, con la colaboración y producción musical de Manu Sija, y dirección de Daiana Viar, coautora de algunas letras. En la superficie es divertido, cercano, con un mensaje para escuchar nuestro corazón o a nuestra intuición y confiar en esa voz interna. En lo profundo, se trata de mi historia de desarraigo, un canto a mis raíces, a las costumbres y al profundo amor que siento por el cerro, la música y mi familia y amigos”, adelanta Vero.
El relato tiene como protagonista a Puchita Cigüeña (“es el alter ego que he creado para exorcizar lo que me pasa lejos de esta tierra, para ponerle voz a lo que siento y seguir adelante”, admite), una viajera que pierde su brújula el día que comienza el Carnaval y no sabe cómo llegar a su destino. Con la ayuda de su bombo legüero Pum-Pum, Charango, Llamita, su Querido Diario y los niños y sus familias descubrirá que para ir a Tucumán no necesitará un artefacto, sino escuchar la voz de su corazón, que le indicará el camino.
“Es la primera vez que hago algo para niños, y me ha sorprendido hasta a mí misma. Todo surgió por un encargo de un centro cultural de Madrid en 2018; armé un show con canciones de María Elena Walsh y luego decidí crear algo original. Estoy vinculada a la infancia porque doy clases de Estimulación Musical con el método Estimúsica en colegios para niños de uno a tres años”, señala la cantautora, quien elogia “la fuerza musical enorme de Manu, y uno de nuestros grandes orgullos y verdadero embajador tucumano que aúna sus raíces folklóricas simoqueñas con el estudio del jazz y la música clásica”.
“Hacer el show ha sido un verdadero desafío porque yo no soy actriz, pero si soy una buena ‘descarada’; me mandé de cabeza, aun con mucho miedo en este formato de cuentacuentos cantado u obra de teatro”, dice.
Acerca de la propuesta solidaria a beneficio de Lorenzo, su historia está acá. El niño tiene cuatro años y fue diagnosticado con parálisis cerebral y epilepsia. “Lolo y su mellizo Valentino, que nos cuida desde el cielo, nacieron prematuros de 29 semanas y desde ahí comenzó nuestra odisea. Para darle una mejor calidad de vida necesitamos viajar a Monterrey para realizar un tratamiento llamado Cytotron”, explican sus padres.
Opciones
Hay otras alternativas gratuitas para una salida familiar en esta jornada especial.
La Municipalidad de la capital organizó su festejo en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio desde las 14, donde actuarán sucesivamente el Mago Enigma; los personajes de La Granja de Zenón, Superhéroes, Sonic y Mario Bros; el payaso Plim Plim y sus amigos y un ciere con la obra “Intensamente”; y en la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar) a las 16 llegará la compañía Guillo Títeres con su obra “Galletas belgranianas”, seguida de un taller para hacer un títere soldado con elementos reciclables.
También con acceso libre, en La Gola Rock (zona de la plazoleta Dorrego, Marina Alfaro y avenida Roca), desde las 14 habrá música con Hugo Reed, David Corti y Don Luca, junto con sorteos. A la Casa de la Cultura de Simoca llegará a las 17 el 14° Festival Internacional de Teatro para Niños Armando Díaz con “El Principito y Rosita”, con las actuaciones de Mariela Lucía Casanova, Aníbal Rueda, Nelson Alfonso, Alejandro Liendo y Roberto Ortega, dirigidos por Armando Díaz en una versión original del relato de Antoine de Saint-Exupéry.
Con entrada a la gorra, a las 18.30 y en La Colorida (Mendoza 2.955) se repondrá “”W.C. Las Olorosas aventuras de William Calderón”, con Lucas Acevedo y Lucas Ferrán Gómez dirigidos por Máximo Gómez.
Por aparte, este mediodía La Casa de Yamil (España 153) estará ambientada con peloteros y juegos infantiles, mientras suene el folclore de Yucuman, MP3 Folk y Lito Silva; mientras que en Lo de la Paliza (Laprida 181) se desplegará la propuesta de Dani Animaciones para los más chicos.