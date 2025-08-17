Vero Paz les canta a los niños en “Pum-Pum al cerro voy”

“Está montado como un espectáculo para niños, además del disco disponible en las plataformas digitales, y pronto se editará como libro infantil. Escribí el cuento y las canciones, con la colaboración y producción musical de Manu Sija, y dirección de Daiana Viar, coautora de algunas letras. En la superficie es divertido, cercano, con un mensaje para escuchar nuestro corazón o a nuestra intuición y confiar en esa voz interna. En lo profundo, se trata de mi historia de desarraigo, un canto a mis raíces, a las costumbres y al profundo amor que siento por el cerro, la música y mi familia y amigos”, adelanta Vero.