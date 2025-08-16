Dura crítica a Flavio Briatore por el bajo rendimiento de Alpine en la Fórmula 1: "La época de figuras como él ha terminado"

El presente de Alpine en la Fórmula 1 es motivo de preocupación y, en medio de la crisis institucional y deportiva, las críticas comenzaron a apuntar directamente hacia Flavio Briatore, actual jefe de la escudería francesa. Uno de los que levantó la voz fue Ralf Schumacher, quien cuestionó duramente el liderazgo del italiano.
“La época de figuras como él ha terminado”, lanzó Schumacher en declaraciones a Bild. Según el ex piloto, Alpine necesita un perfil muy distinto en la cima de la estructura. “Se requieren personas con habilidades técnicas, alguien como Christian Horner. Creo que Briatore debería quedar como una imagen pública, un organizador y creador de redes, pero no involucrarse en la toma de decisiones”, remarcó.
La referencia a Horner no pasó inadvertida. El británico, desvinculado recientemente de Red Bull tras un ciclo histórico, aún no definió su futuro en la categoría de cara a 2026. En ese marco, Schumacher dejó en claro que un perfil con experiencia técnica y de gestión deportiva, como el del ex jefe de los austríacos, sería más adecuado para encaminar a Alpine.
El cuestionamiento a Briatore llega en un contexto delicado. En lo que va de la temporada, solo Pierre Gasly logró sumar algunos puntos, mientras que Jack Doohan y el argentino Franco Colapinto aún no pudieron hacerlo. La falta de resultados refleja el difícil presente deportivo, mientras que en lo institucional el equipo también transita turbulencias.
De cara a 2026, las dudas son grandes. La continuidad de Gasly y Colapinto todavía no está asegurada. En el caso del piloto argentino, Alpine sostuvo que seguirá en la estructura, ya sea como titular o como reserva, dependiendo de su rendimiento en lo que resta del año.
El calendario de la Fórmula 1 marcará ahora una nueva exigencia para Alpine: el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, entre el 29 y el 31 de agosto. Allí, el equipo intentará comenzar a revertir un presente que, por el momento, lo mantiene bajo la lupa de la crítica y con Briatore en el centro de la tormenta.