Dura crítica a Flavio Briatore por el bajo rendimiento de Alpine en la Fórmula 1: "La época de figuras como él ha terminado"

La referencia a Horner no pasó inadvertida. El británico, desvinculado recientemente de Red Bull tras un ciclo histórico, aún no definió su futuro en la categoría de cara a 2026. En ese marco, Schumacher dejó en claro que un perfil con experiencia técnica y de gestión deportiva, como el del ex jefe de los austríacos, sería más adecuado para encaminar a Alpine.