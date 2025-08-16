 De Loredo rechazó ser candidato de LLA en Córdoba: "La obsecuencia o la sumisión no son constructivas"
Política

Lo anunció a través de un categórico video publicado en sus redes sociales, en el que justificó la decisión respecto de la oferta de los libertarios.

Rodrigo De Loredo, jefe del bloque de la UCR.
Hace 1 Hs

El diputado nacional Rodrigo de Loredo (UCR) anunció a través de un video en sus redes sociales que no se incorporará a las listas de La Libertad Avanza (LLA) y no será candidato para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. "A un cordobés le podés pedir muchas cosas, menos sumisión", advirtió.

En su mensaje, el cordobés aclaró que había considerado la posibilidad de formar parte del espacio político, pero que no estaba dispuesto a hacerlo bajo cualquier condición. "Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación", afirmó. 

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Rumbo al 26 de octubre: las listas de los principales espacios políticos de Tucumán para las elecciones

Además, subrayó que "la obsecuencia o la sumisión no son constructivas, incluso me parecen comportamientos débiles o tibios". Explicó que los requisitos impuestos por el oficialismo contradecían su identidad y sus convicciones políticas, pilares fundamentales de su carrera.

A pesar de su negativa a sumarse al mismo espacio, De Loredo expresó su reconocimiento y respaldo al rumbo económico del Gobierno, dejando claro que la decisión no implica un rechazo total a la gestión nacional.

Javier MileiRodrigo de Loredo
