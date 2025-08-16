Javier Milei elogió la nueva película de Guillermo Francella y arremetió contra los “progres caviar”

El presidente de la Nación, Javier Milei, elogió este sábado la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, Homo Argentum, una producción que reúne 16 historias cortas en las que el actor interpreta a distintos personajes.
A través de su cuenta en la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario compartió un extenso mensaje en el que destacó el film y, a la vez, apuntó contra lo que denomina la “agenda woke”.
El posteo comenzó con el título provocador: "Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke". Allí, Milei afirmó: "La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)".
En el mismo hilo, el jefe de Estado profundizó su crítica contra ciertos sectores del progresismo: "Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".
Asimismo, Milei sostuvo que la película incomodó a determinados sectores: "Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos".
Por último, Milei terminó su mensaje con una posdata en el mismo tono crítico: "no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura...".
