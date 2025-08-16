Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Mientras tanto, los indicadores en las principales páginas de reseñas cinematográficas dejan un panorama más claro. En el sitio IMDb, “Homo Argentum” logró una calificación de 4.3 estrellas sobre 10, a partir de un total de 281 reseñas. Al 60% de los usuarios de Google que la vieron, la recomiendan; pero en Rotten Tomatoes todavía no tiene una entrada para ser calificada.