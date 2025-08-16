 Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella
Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

El reciente estreno argentino recibe críticas y halagos intensos de todos los frentes. Cuáles son los cines tucumanos en los que se puede ver y en qué horarios.

Hace 2 Hs

Gastón Duprat y Mariano Cohn acaban de hacer su última gran apuesta en la pantalla grande. Guillermo Francella se pone al hombro “Homo Argentum”, con 16 historias, 16 personajes y 16 minipelículas que irán representando diferentes figuras, todas atravesadas por las características de la sociedad argentina.

Las críticas son contradictorias para la película. Mientras La Nación afirma que seis de cada 10 espectadores en el cine fueron para ver “Homo Argentum”, las redes sociales estallan en valoraciones negativas. “Todo lo que Francella toca se convierte en oro”, titula Clarín, por su parte.

Mientras tanto, los indicadores en las principales páginas de reseñas cinematográficas dejan un panorama más claro. En el sitio IMDb, “Homo Argentum” logró una calificación de 4.3 estrellas sobre 10, a partir de un total de 281 reseñas. Al 60% de los usuarios de Google que la vieron, la recomiendan; pero en Rotten Tomatoes todavía no tiene una entrada para ser calificada.

Dónde ver “Homo Argentum” con Francella en Tucumán

La película se estrenó este jueves solo en cines y, por el momento, se desconoce si se subirá a alguna plataforma de streaming. Duprat y Cohn, sin embargo, suelen tener arreglos con Disney.

Cine Atlas Monteagudo

Sábado 16: a las 22 y a las 0.20

Domingo 17: a las 22

Martes 19: a las 22

Miércoles 20: a las 22

Cine Atlas Vía 24

Sábado 16: a las 22.20 y a la 1

Domingo 17: a las 22.20

Martes 19: a las 22.20

Miércoles 20: a las 22.20

Sunstar

Sábado 16: a las 13.30, 16, 17.40, 18.30, 20, 20.30, 22 y 22.30

Domingo 17: a las 13.30, 16,17.40, 18.30, 20, 20.30, 22 y 22.30

Lunes 18: a las 16,17.40, 18.30, 20, 20.30, 22 y 22.30

Martes 19: a las 16,17.40, 18.30, 20, 20.30, 22 y 22.30

Miércoles 20: a las 16,17.40, 18.30, 20, 20.30, 22 y 22.30

Cinemacenter

Sábado 16: a las 21.30 y 22.30

Domingo 17: a las 20.30, a las 22 y 22.30

Lunes 18: a las 16, 17.10, 118.10, 19.20, 20.20, 21.30 y 22.30

Martes 19: a las 16, 17.10, 118.10, 19.20, 20.20, 21.30 y 22.30

Miércoles 20: a las 16, 17.10, 118.10, 19.20, 20.20, 21.30 y 22.30

Solar del Cerro

A las 15.25, 16, 17.25, 18, 19.25, 20.05, 21.30, 22.30, 23.40 y 0.30

