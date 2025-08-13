Diputados: obtuvo dictamen el proyecto que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Energía y Combustibles, la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto que elimina diversos fideicomisos nacionales y modifica la Ley 23.669 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural. El texto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de julio, plantea cambios en la distribución de fondos, reduciendo la participación del Tesoro Nacional del 50% al 14,29%.