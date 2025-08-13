 Diputados: obtuvo dictamen el proyecto que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos
Diputados: obtuvo dictamen el proyecto que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos

El texto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de julio, plantea cambios en la distribución de fondos, reduciendo la participación del Tesoro Nacional del 50% al 14,29%.

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Energía y Combustibles, la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto que elimina diversos fideicomisos nacionales y modifica la Ley 23.669 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural. El texto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de julio, plantea cambios en la distribución de fondos, reduciendo la participación del Tesoro Nacional del 50% al 14,29%.

El despacho de mayoría obtuvo 46 firmas y fue respaldado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal, con el apoyo de legisladores de Salta, Misiones y otros alineados a gobernadores provinciales.

Por su parte, La Libertad Avanza presentó un dictamen de minoría, respaldado por el PRO y representantes de San Juan y Mendoza, argumentando que la propuesta genera “plata fácil para los gobernadores sin control”.

Debate político y cruces en comisión

La diputada Lorena Villaverde (LLA) cuestionó el proyecto al considerar que “no representa una Argentina libre”. En contraste, Germana Figueroa Casas (PRO) confirmó el respaldo de su bancada al dictamen de minoría junto a legisladores cercanos a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Desde la oposición, Christian Castillo (FIT) criticó la mala administración de los fideicomisos y propuso que parte de los fondos vaya a Vialidad provincial.

Otros legisladores, como Esteban Paulon (Socialismo) y Victoria Tolosa Paz (UxP), defendieron la iniciativa como un acto de federalismo fiscal y una respuesta a la necesidad de mejorar la infraestructura vial en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe del bloque UxP, Germán Martínez, recordó que la propuesta tuvo origen en reclamos de intendentes y pidió “abstraerse de las disputas locales” para resolver un problema que afecta a todas las jurisdicciones.

Claves del proyecto impulsado por los gobernadores

La iniciativa propone:

Eliminar fideicomisos nacionales de infraestructura hídrica, transporte y vivienda.

Redistribuir esos fondos entre provincias y CABA según la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.

Modificar la Ley 23.966 para que el Impuesto a los Combustibles Líquidos se reparta:

14,29% al Tesoro Nacional.

57,02% a las provincias.

28,69% al Sistema Único de Seguridad Social.

Del total provincial, 25% en partes iguales y 75% según índices de coparticipación.

Los fundamentos destacan que la eliminación de los fideicomisos busca simplificar el sistema financiero nacional, mejorar el control de recursos y fortalecer el federalismo, permitiendo que cada jurisdicción defina sus prioridades de inversión.

La discusión ahora pasará al recinto, en un escenario donde no todos los gobernadores acompañan la propuesta, lo que anticipa un debate intenso sobre la distribución de recursos y el rol del Estado Nacional en las obras de infraestructura.

Temas Buenos AiresSan JuanHonorable Cámara de Diputados de la NaciónAlfredo CornejoArgentinaVictoria Tolosa PazLibertad AvanzaGermán Martínez
